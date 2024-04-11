Jet Hızıyla Başlayıp Jet Hızıyla Bittiler! 2023-2024 Sezonunun En Kısa Sürede Final Yapan Dizileri
Jet Hızıyla Başlayıp Jet Hızıyla Bittiler! 2023-2024 Sezonunun En Kısa Sürede Final Yapan Dizileri
TV ekranlarına büyük umutlarla başlamasına rağmen reytinglere kurban giden pek çok dizi erken final kararı aldı. 10 bölümü bile göremeyen pek çok dizinin yer aldığı sezonda en kısa süren dizi hangisi oldu?
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1. Büyük umutlarla başladığı sezonda aynı gün Bahar dizisi de başlayınca reytinglere kurban giden Senden Önce dizisi 3. bölümüyle final yaptı.
2. ATV ekranlarına umutla başlasa da umduğunu bulamayan Yaban Çiçekleri de 3. bölümüyle izleyiciye veda etti.
3. ATV ekranlarında başlayan ve sevilen oyuncuların yer aldığı Altın Kafes dizisi yalnızca 4 bölüm oynadı.
4. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Aşka Düşman final bile yapmadan 4. bölümüyle ekrana veda etti.
5. Muhteşem oyuncu kadrosuyla büyük umut besleyen ve Star TV'de ekrana gelen Yan Oda da finali bile çekilmeden 4. bölümüyle ekrana veda etti.
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6. ATV ekranlarının bir diğer dizisi olan Yıldızlar Bana Uzak da istediğini bulamadı ve 4. bölümüyle final yaptı.
7. Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kader Bağları da reytinglere kurban gitti ve 5. bölümüyle aramızdan ayrıldı.
8. Ne yazık ki kötü bir zamanlamayla ekran macerasına başlayan Arak dizisi, birinci bölümünün ardından hem yılbaşı için zorunlu araya girmiş hem de isim değiştirerek Kara olmuştu. İzleyiciyi yakalayamayan dizi 5. bölümde final yaptı.
9. Now TV ekranlarında büyük umutlarla izleyici karşısına çıkan Kopuk dizisi de ne yazık ki 5. bölümüyle veda etmişti.
10. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla umut vadeden ancak aradığını bulamayan Bir Derdim Var 6 bölüm sürmüş ancak bu süreçte hatrı sayılır bir izleyici kitlesi elde etmeyi başarmıştı.
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11. Aynı şekilde muhteşem bir oyuncu kadrosuna ve harika bir konuya sahip olan Ne Gemiler Yaktım da reytinge kurban gitti ve 8. bölümüyle ekranlara veda etti.
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