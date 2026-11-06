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Arda Güler'in Hakem Kamerasına Yansıyan Konuşması Viral Oldu: Goygoycular Fırsatı Kaçırmadı

Arda Güler'in Hakem Kamerasına Yansıyan Konuşması Viral Oldu: Goygoycular Fırsatı Kaçırmadı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 15:30
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Arda Güler'in Racing Club karşılaşmasında hakem kamerasına yansıyan konuşması X'te viral oldu. Genç futbolcunun hakemden İspanyolca sarı kart istemesi ve hakemin gülerek 'Sakin ol Arda, hadi Arda hadi' diye yanıt vermesi ve Arda'nın ses tonu pek çok goygoya konu oldu.

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Hakem kamerasına yansıyan "Hocam, sarı kart mı?" sahnesi, Arda'nın ses tonu yüzünden goygoy malzemesi oldu.

Hakem kamerasına yansıyan "Hocam, sarı kart mı?" sahnesi, Arda'nın ses tonu yüzünden goygoy malzemesi oldu.

Paylaşılan videoda Arda Güler, hakeme itiraz ederek sarı kart olup olmadığını soruyor. Hakem ise gülerek 'Sakin ol Arda, hadi Arda hadi' diyerek karşılık veriyor. Bazı hesaplar videoyu 'Arda sessiz ol' diye çevirdi, kullanıcılar ise 'tranquilo' kelimesinin 'sakin ol' anlamına geldiğini hatırlattı.

Video kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, kullanıcılar Arda'nın ses tonunu, hakemin gülüşünü konuşmaya başladı.

"Arda, dünya çapında bir trend haline geldi 😂"

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Bir kullanıcı, "tranquilo" kelimesinin "sessiz ol" değil "sakin ol" anlamına geldiğini hatırlattı.

Bir kullanıcı, "tranquilo" kelimesinin "sessiz ol" değil "sakin ol" anlamına geldiğini hatırlattı.
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Bir kullanıcı hakem kamerasının görüntüsünü kıyasladı.

Bir kullanıcı hakem kamerasının görüntüsünü kıyasladı.
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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