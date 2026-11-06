Arda Güler'in Hakem Kamerasına Yansıyan Konuşması Viral Oldu: Goygoycular Fırsatı Kaçırmadı

Arda Güler'in Racing Club karşılaşmasında hakem kamerasına yansıyan konuşması X'te viral oldu. Genç futbolcunun hakemden İspanyolca sarı kart istemesi ve hakemin gülerek 'Sakin ol Arda, hadi Arda hadi' diye yanıt vermesi ve Arda'nın ses tonu pek çok goygoya konu oldu.