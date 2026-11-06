Arda Güler'in Hakem Kamerasına Yansıyan Konuşması Viral Oldu: Goygoycular Fırsatı Kaçırmadı
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Arda Güler'in Racing Club karşılaşmasında hakem kamerasına yansıyan konuşması X'te viral oldu. Genç futbolcunun hakemden İspanyolca sarı kart istemesi ve hakemin gülerek 'Sakin ol Arda, hadi Arda hadi' diye yanıt vermesi ve Arda'nın ses tonu pek çok goygoya konu oldu.
Hakem kamerasına yansıyan "Hocam, sarı kart mı?" sahnesi, Arda'nın ses tonu yüzünden goygoy malzemesi oldu.
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Bir kullanıcı, "tranquilo" kelimesinin "sessiz ol" değil "sakin ol" anlamına geldiğini hatırlattı.
Bir kullanıcı hakem kamerasının görüntüsünü kıyasladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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