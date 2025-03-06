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Jeep Fiyat Listesi Mart 2025: Compass, Renegade, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Jeep Fiyat Listesi Mart 2025: Compass, Renegade, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.03.2025 - 13:57

Ülkemizde SUV segmentinde en çok tercih edilen markaların başında Jeep geliyor. Arazi araçlarıyla dikkat çeken Jeep, şehir içi kullanımda da kolaylık sağlıyor. 2025 yılı otomobil fiyatlarının güncellenmesiyle Jeep fiyatları da merak konusu oldu. Pek çok marka Mart ayı güncel fiyat listelerini yayınladı. Jeep 2025 ve 2024 model arabaları için Mart ayı fiyatlarını resmi internet sitesinden yayınladı.

Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Mart fiyatı ne kadar? 

İşte Jeep Mart fiyat listesi.

Kaynak

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Jeep fiyat listesi Mart 2025

Jeep fiyat listesi Mart 2025

Jeep'in 2025 model arabası Compass Mart ayında 2.259.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Jeep Compass fiyat listesi Mart 2025

Jeep Compass fiyat listesi Mart 2025

2025 model Compass:

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.259.000 TL 

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Notyh Star 2.419.000 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit 2.539.000 TL

2024 model Compass:

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit 2.479.000 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.229.000 TL

Jeep Renegade fiyat listesi Mart 2025

Jeep Renegade fiyat listesi Mart 2025

  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Limited 1.978.000TL

  • Tavsiye edilen Mart ayı nakit satış fiyatı 1.828.000 TL

Jeep Avenger fiyat listesi Mart 2025

Jeep Avenger fiyat listesi Mart 2025

  • Avenger e-Hybrid Summit 1.2 100hp 1.959.000 TL (Mart ayı fiyatı 1.859.000 TL)

  • Avenger e-Hybrid Limited 1.2 100hp 1.749.000 TL (Mart ayı fiyatı 1.649.000 TL)

  • Avenger Electric Summit 1.869.000 TL

Jeep Wrangler fiyat listesi Mart 2025

Jeep Wrangler fiyat listesi Mart 2025
  • Wrangler Rubicon 2.0 Bz 272hp 4x4 AT 8.922.500 TL (2023 model)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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