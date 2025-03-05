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Skywell Fiyat Listesi Mart 2025: Skywell ET-5 LR Legend ve Exclusive Güncel Fiyatlar

Skywell Fiyat Listesi Mart 2025: Skywell ET-5 LR Legend ve Exclusive Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.03.2025 - 11:30

Çin'in otomobil devi Skywell Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. Elektrikli otomobillerin öncüsü olan model, ülkemizde pek çok kişi tarafından tercih edildi. ET-5 LR Legend özellikleri ve fiyatı bugüne kadar araştırma konusu oldu. Sevilen markanın Mart ayı fiyatları da belli oldu. Skywell ET-5 LR Legend modeline Mart ayına özel bir indirim tanımlandı. Peki, Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend ne kadar oldu? 

İşte Skywell Mart 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

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Skywell Hangi Ülkenin Markası?

Skywell Hangi Ülkenin Markası?

Elektrikli otomobillerin pazarda geniş bir yer edinmeye başlamasıyla pek çok farklı marka yeni modellerini tanıttı. Çin,elektrikli otomobil alanında büyük bir atılım yaparak Skywell markasını tüm dünyaya tanıttı. 

2011 yılında dünya pazarına çıkan Skywell, son yıllarda ülkemizde de tercih edilen bir marka oldu. Ünlü marka özellikle çevre dostu ve sürdürülebilir özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Skywell Türkiye Fiyat Listesi

Skywell Türkiye Fiyat Listesi

Skywell'in Türkiye'de satışa sunduğu bir modeli ve bu modelin iki farklı opsiyonu bulunuyor. ET-5 LR, Legend ve Exclusive donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. 

*Skywell Mart güncel fiyatları, 3 Mart tarihinde Skywell'in resmi internet sitesinde yayınlandı. 

*Skywell fiyatları günlük olarak değişiklik gösterebilir.

Skywell ET-5 fiyat listesi Mart 2025

Skywell ET-5 fiyat listesi Mart 2025

  • ET-5 LR Legend 1.780.000 TL

  • ET-5 LR Exclusive 2.800.000 TL

Skywell ET-5 LR Legend Özellikleri

Skywell ET-5 LR Legend Özellikleri

Skywell'in Türkiye'de satışa sunduğu ET-5 LR Legend modelinin özellikleri aşağıdaki gibidir;

  • 642 Km WLTP Şehir içi menzil

  • Geniş İç Hacim

  • Panoramik Cam Tavan

  • Led Ön Farlar

  • Cam Tavan

  • AC Şarj Hızı 11 kWsa

  • DC Şarj hızı 80 kWsa

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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