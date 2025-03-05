Skywell Fiyat Listesi Mart 2025: Skywell ET-5 LR Legend ve Exclusive Güncel Fiyatlar

Çin'in otomobil devi Skywell Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. Elektrikli otomobillerin öncüsü olan model, ülkemizde pek çok kişi tarafından tercih edildi. ET-5 LR Legend özellikleri ve fiyatı bugüne kadar araştırma konusu oldu. Sevilen markanın Mart ayı fiyatları da belli oldu. Skywell ET-5 LR Legend modeline Mart ayına özel bir indirim tanımlandı. Peki, Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend ne kadar oldu?

İşte Skywell Mart 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

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