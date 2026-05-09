Japonya’daki Bu Kafelerde Çıt Çıkarmak Yasak! Kütüphaneyi Aratmıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 15:00

Kafelerde yüksek sesli konuşmalar, telefon sesleri ve kalabalık gürültüsü artık birçok kişiyi rahatsız etmeye başlamış durumda. Özellikle yalnız vakit geçirmek isteyenler daha sakin alanlara yöneliyor. Japonya’da son dönemde popülerleşen 'sessizlik kafeleri' ise tam da yüzden dikkat çekiyor. Çünkü buralarda konuşmak, telefonla sesli iletişim kurmak hatta bazı alanlarda müzik dinlemek bile yasak!

Japonya’daki bazı kafelerde konuşmak tamamen yasak.

'Silent Cafe' adı verilen mekanlarda müşterilerden mümkün olduğunca sessiz olmaları isteniyor. Bazı kafelerde yalnızca fısıldayarak iletişim kurulmasına izin verilirken bazı mekanlarda konuşmak tamamen yasaklanıyor. Telefonla sesli görüşme yapmak, video izlemek, yüksek sesle müzik dinlemek ve çevreyi rahatsız edecek hareketlerde bulunmak da kurallar arasında yer alıyor.

Özellikle Osaka’daki bazı mekanlarda giriş sırasında müşterilere sessizlik kuralları tek tek anlatılıyor. Kurallara uymayan kişilerin uyarıldığı, hatta bazı durumlarda mekandan çıkarıldığı belirtiliyor. Sessizlik konsepti yüzünden kafelerin içinde klasik kahve dükkanlarından oldukça farklı atmosfer oluşuyor. İnsanlar genellikle kitap okuyor, bilgisayar başında çalışıyor veya yalnız şekilde vakit geçiriyor.

Bazı mekanlarda iletişim kurmak isteyen müşteriler küçük not kağıtları kullanıyor. Hatta çalışanların büyük kısmının işitme engelli olduğu kafeler de bulunuyor. Böylece sessiz ortam korunurken alternatif iletişim yöntemleri desteklenmiş oluyor.

Sessizlik kafeleri özellikle büyük şehir hayatından bunalan insanlara hitap ediyor.

Japon basınına göre sessizlik kafelerinin ortaya çıkmasının en büyük nedenlerinden biri şehir yaşamındaki yoğun ses karmaşası. Özellikle Tokyo gibi milyonlarca insanın yaşadığı şehirlerde insanlar gün boyunca metro kalabalığı, trafik sesi ve yoğun insan trafiğiyle karşı karşıya kalıyor. Sessizlik kafeleri ise kısa süreliğine de olsa sakin alan yaratmayı hedefliyor.

Uzaktan çalışan kişiler, öğrenciler ve yalnız vakit geçirmek isteyen insanlar konseptin en büyük müşteri kitlesini oluşturuyor. Konseptin Japonya’da hızla yayılmaya devam ettiği belirtiliyor. Özellikle modern şehir yaşamından uzaklaşmak isteyen kişiler için sessizlik kafeleri yeni nesil kaçış alanı haline gelmiş durumda.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
