Japonya’daki Bu Kafelerde Çıt Çıkarmak Yasak! Kütüphaneyi Aratmıyor

'Silent Cafe' adı verilen mekanlarda müşterilerden mümkün olduğunca sessiz olmaları isteniyor. Bazı kafelerde yalnızca fısıldayarak iletişim kurulmasına izin verilirken bazı mekanlarda konuşmak tamamen yasaklanıyor. Telefonla sesli görüşme yapmak, video izlemek, yüksek sesle müzik dinlemek ve çevreyi rahatsız edecek hareketlerde bulunmak da kurallar arasında yer alıyor.

Özellikle Osaka’daki bazı mekanlarda giriş sırasında müşterilere sessizlik kuralları tek tek anlatılıyor. Kurallara uymayan kişilerin uyarıldığı, hatta bazı durumlarda mekandan çıkarıldığı belirtiliyor. Sessizlik konsepti yüzünden kafelerin içinde klasik kahve dükkanlarından oldukça farklı atmosfer oluşuyor. İnsanlar genellikle kitap okuyor, bilgisayar başında çalışıyor veya yalnız şekilde vakit geçiriyor.

Bazı mekanlarda iletişim kurmak isteyen müşteriler küçük not kağıtları kullanıyor. Hatta çalışanların büyük kısmının işitme engelli olduğu kafeler de bulunuyor. Böylece sessiz ortam korunurken alternatif iletişim yöntemleri desteklenmiş oluyor.