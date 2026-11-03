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Yaşam
Japon Çocuklar Kahvaltıda 6 Yumurta mı Yiyor?

Japon Çocuklar Kahvaltıda 6 Yumurta mı Yiyor?

Japonya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 10:52
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Sosyal medyada zaman zaman yeniden paylaşılan bir iddia var: Japonya'da çocuklar her sabah kahvaltıda 6 yumurta yiyormuş. İddia genellikle 'Uzak Doğu'da çocuklar böyle besleniyor' diye başlayan paylaşımlarla yayılıyor.

Anadolu Ajansı'nın doğrulama birimi Teyit Hattı bu iddiayı inceledi ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Peki Japon sofrasında sabahları gerçekte ne var?

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Geleneksel Japon Kahvaltısı: Pirinç, Balık ve Çorba

Geleneksel Japon Kahvaltısı: Pirinç, Balık ve Çorba

Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın kültür tanıtım sitesi Web Japan'a göre geleneksel bir Japon kahvaltısında genellikle ızgara somon, miso çorbası, pirinç ve omlet bulunuyor. Okayu adı verilen pirinç lapası da sofranın sık görülen tabaklarından.

Bu düzende tek bir besine yüklenmek yerine az miktarda, çeşitli tabaklar tercih ediliyor.

Yumurta Var Ama Altı Tane Değil

Yumurta Var Ama Altı Tane Değil

Japon sofrasında yumurta çoğunlukla omlet olarak yer alıyor. Kat kat sarılarak yapılan tamagoyaki adındaki rulo omlet bunun en bilinen örneği.

AA'ya konuşan Japon bir restoran çalışanı da ortalama bir çocuğun kahvaltıda genellikle tost, omlet, ekmek ya da onigiri yediğini söyledi.

Onigiri: Japonların Pratik Pirinç Topu

Onigiri: Japonların Pratik Pirinç Topu

Onigiri, üçgen ya da yuvarlak şekil verilmiş pirincin genellikle nori adı verilen deniz yosunuyla sarılmasıyla hazırlanıyor. İçi balık, turşu ya da başka malzemelerle doldurulabiliyor.

Kolay taşındığı için hem kahvaltıda hem de okul çantasında sıkça karşımıza çıkıyor.

Japonlar Gerçekten Çok Yumurta Yiyor

Japonlar Gerçekten Çok Yumurta Yiyor

İddianın ilginç yanı şu: Japonlar gerçekten de yumurtayı çok seviyor. Uluslararası Yumurta Komisyonu'nun verilerine göre Japonya'da kişi başına yıllık yumurta tüketimi 2022'de 339 adet oldu ve ülke bu alanda Meksika'nın ardından dünyada ikinci sırada yer aldı. Bu bilgiyi Japon gazetesi Mainichi aktardı.

Yani ortalama bir Japon günde yaklaşık bir yumurta yiyor. Bu da her sabah 6 yumurta iddiasının gerçeğin çok uzağında olduğunu gösteriyor.

AA'ya konuşan bir diyetisyen de tek öğünde bu kadar yumurta tüketmenin sindirim sorunlarına yol açabileceğini ve dengeli beslenmeye uymadığını vurguladı.

Japon kahvaltısının sırrı yumurtanın sayısı değil, tabakların çeşitliliği.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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