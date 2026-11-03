Japon Çocuklar Kahvaltıda 6 Yumurta mı Yiyor?

İddianın ilginç yanı şu: Japonlar gerçekten de yumurtayı çok seviyor. Uluslararası Yumurta Komisyonu'nun verilerine göre Japonya'da kişi başına yıllık yumurta tüketimi 2022'de 339 adet oldu ve ülke bu alanda Meksika'nın ardından dünyada ikinci sırada yer aldı. Bu bilgiyi Japon gazetesi Mainichi aktardı.

Yani ortalama bir Japon günde yaklaşık bir yumurta yiyor. Bu da her sabah 6 yumurta iddiasının gerçeğin çok uzağında olduğunu gösteriyor.

AA'ya konuşan bir diyetisyen de tek öğünde bu kadar yumurta tüketmenin sindirim sorunlarına yol açabileceğini ve dengeli beslenmeye uymadığını vurguladı.

Japon kahvaltısının sırrı yumurtanın sayısı değil, tabakların çeşitliliği.