Japon Çocuklar Kahvaltıda 6 Yumurta mı Yiyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medyada zaman zaman yeniden paylaşılan bir iddia var: Japonya'da çocuklar her sabah kahvaltıda 6 yumurta yiyormuş. İddia genellikle 'Uzak Doğu'da çocuklar böyle besleniyor' diye başlayan paylaşımlarla yayılıyor.
Anadolu Ajansı'nın doğrulama birimi Teyit Hattı bu iddiayı inceledi ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Peki Japon sofrasında sabahları gerçekte ne var?
Geleneksel Japon Kahvaltısı: Pirinç, Balık ve Çorba
Yumurta Var Ama Altı Tane Değil
Onigiri: Japonların Pratik Pirinç Topu
Japonlar Gerçekten Çok Yumurta Yiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın