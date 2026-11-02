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İki Hafta Boyunca Her Gün Yumurta Yedi: Vücudunda Yaşadığı Değişimleri Anlattı

İki Hafta Boyunca Her Gün Yumurta Yedi: Vücudunda Yaşadığı Değişimleri Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 11:48
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Kahvaltı sofralarının en sevilen yiyeceklerinden yumurta, özellikle son dönemde protein odaklı beslenmeye olan ilginin artmasıyla daha fazla konuşuluyor. Ancak her gün yumurta tüketmenin sağlıklı olup olmadığı ve kolesterolü nasıl etkilediği hâlâ merak ediliyor. Good Housekeeping yazarı Erica Sweeney de bu soruların yanıtını araştırmak için iki hafta boyunca her gün yumurta yemeye karar verdi. Deneyiminin sonunda daha uzun süre tok kaldığını ve kendisini daha enerjik hissettiğini anlattı. Peki uzmanlar her gün yumurta tüketmek hakkında ne söylüyor, günlük kaç yumurta yemek uygun?

Kaynak: Good Housekeeping

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İki hafta boyunca her gün yumurta yedi, yaşadıklarını anlattı

İki hafta boyunca her gün yumurta yedi, yaşadıklarını anlattı

Good Housekeeping yazarı Erica Sweeney, daha önce uzun süre bitkisel ağırlıklı beslendiğini ve yumurtayı çok sık tüketmediğini anlatıyor. Ancak bu kez iki hafta boyunca günlük beslenmesine yumurta ekleyerek kendisinde nasıl bir değişim olacağını gözlemlemek istedi.

Bu süreçte yumurtayı bazen ıspanak ve farklı sebzelerle hazırladı, bazen tam tahıllı ekmekle tüketti. Haşlanmış yumurtayı salatalarına eklediği veya ara öğün olarak yediği günler de oldu. İki haftanın sonunda ise özellikle öğünlerden sonra daha uzun süre tok kaldığını fark ettiğini belirtti.

Sweeney’nin deneyiminde değişen bir başka şey de gün içindeki enerji hissiydi. Daha önce öğleden sonraları kahve içme ihtiyacı duyduğunu, ancak yumurta tükettiği dönemde bu alışkanlığının azaldığını anlattı.

Yumurtanın protein ve vitamin içeriği neden önemli?

Yumurtanın protein ve vitamin içeriği neden önemli?

Güney Florida Üniversitesi’nde beslenme alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Lauri Wright’a göre yumurta, küçük boyutuna rağmen pek çok önemli besin öğesi içeriyor. Bir büyük yumurtada yaklaşık 6 gram protein, 5 gram yağ ve 71 kalori bulunuyor. Ayrıca B12 ve D vitaminleriyle kolin bakımından da beslenmeye katkı sağlıyor.

Yumurtadaki protein, kasların korunmasında ve onarılmasında görev alırken daha uzun süre tok hissetmeye yardımcı olabiliyor. Özellikle kahvaltıda protein içeren besinlere yer verilmesi, bazı kişilerde öğünler arasındaki açlık hissini azaltabiliyor.

Uzmanlar yumurtanın beyin ve göz sağlığı açısından da önemli besin öğeleri içerdiğini belirtiyor. Kolin, sinir sisteminin normal çalışmasında rol oynarken lutein ve zeaksantin gibi maddeler göz sağlığıyla ilişkilendiriliyor. B12 vitamini ise kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda ve sinir sisteminin işleyişinde önemli görevler üstleniyor. Ancak bu besin öğelerinin varlığı, her gün yumurta tüketmenin tek başına hafızayı güçlendireceği veya göz hastalıklarını önleyeceği anlamına gelmiyor.

Her gün yumurta yemek kolesterolü yükseltir mi?

Her gün yumurta yemek kolesterolü yükseltir mi?

Yumurta uzun yıllardır kolesterol içeriği nedeniyle tartışılan besinlerden biri. Özellikle yumurta sarısında kolesterol bulunması, her gün tüketilmesinin kalp sağlığı açısından riskli olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Ancak uzmanlara göre yumurtanın kolesterol üzerindeki etkisini değerlendirirken kişinin genel beslenme düzenine de bakmak gerekiyor. Güncel araştırmalar, besinlerle alınan kolesterolün etkisinin kişiden kişiye değişebildiğini gösteriyor. Özellikle doymuş yağ tüketimi, LDL olarak bilinen kötü kolesterolün yükselmesinde önemli rol oynuyor.

Amerikan Kalp Derneği de sağlıklı bireylerin dengeli bir beslenme düzeni içerisinde günde bir tam yumurta tüketebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte yüksek kolesterolü, diyabeti veya kalp hastalığı açısından risk faktörleri bulunan kişilerin yumurta tüketimini kendi sağlık durumlarına göre değerlendirmesi gerekiyor.

Peki her gün kaç yumurta yemek sağlıklı?

Peki her gün kaç yumurta yemek sağlıklı?

Good Housekeeping’e konuşan diyetisyen Lauri Wright, sağlıklı yetişkinler için günde bir yumurtanın genel olarak uygun bir miktar olduğunu belirtiyor. Yaşlılar, fiziksel olarak aktif kişiler veya protein ihtiyacı daha yüksek olan bireylerde ise günlük tüketim miktarı farklılık gösterebiliyor. Ancak özellikle yüksek kolesterolü veya kalp hastalığı riski bulunan kişilerin düzenli olarak çok fazla yumurta tüketmesi uygun olmayabilir.

Uzmanlar yalnızca yumurta miktarına değil, nasıl hazırlandığına da dikkat edilmesini öneriyor. Yumurtayı bol tereyağı, sucuk veya işlenmiş et ürünleriyle tüketmek yerine sebzelerle ve tam tahıllı ekmekle bir araya getirmek daha dengeli bir öğün hazırlamaya yardımcı olabilir.

İki haftalık deneyimin sonunda Erica Sweeney, yumurtanın kendisini tok tutmasından memnun kaldığını ancak her gün tüketmeye devam edip etmeyeceğinden emin olmadığını söylüyor. Diyetisyenler de proteinin yalnızca yumurtadan karşılanmaması gerektiğini, balık, baklagiller ve kuruyemişler gibi farklı besinlere de günlük beslenmede yer verilmesinin önemli olduğunu hatırlatıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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