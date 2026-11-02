İki Hafta Boyunca Her Gün Yumurta Yedi: Vücudunda Yaşadığı Değişimleri Anlattı

Good Housekeeping yazarı Erica Sweeney, daha önce uzun süre bitkisel ağırlıklı beslendiğini ve yumurtayı çok sık tüketmediğini anlatıyor. Ancak bu kez iki hafta boyunca günlük beslenmesine yumurta ekleyerek kendisinde nasıl bir değişim olacağını gözlemlemek istedi.

Bu süreçte yumurtayı bazen ıspanak ve farklı sebzelerle hazırladı, bazen tam tahıllı ekmekle tüketti. Haşlanmış yumurtayı salatalarına eklediği veya ara öğün olarak yediği günler de oldu. İki haftanın sonunda ise özellikle öğünlerden sonra daha uzun süre tok kaldığını fark ettiğini belirtti.

Sweeney’nin deneyiminde değişen bir başka şey de gün içindeki enerji hissiydi. Daha önce öğleden sonraları kahve içme ihtiyacı duyduğunu, ancak yumurta tükettiği dönemde bu alışkanlığının azaldığını anlattı.