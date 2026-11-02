İki Hafta Boyunca Her Gün Yumurta Yedi: Vücudunda Yaşadığı Değişimleri Anlattı
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Kahvaltı sofralarının en sevilen yiyeceklerinden yumurta, özellikle son dönemde protein odaklı beslenmeye olan ilginin artmasıyla daha fazla konuşuluyor. Ancak her gün yumurta tüketmenin sağlıklı olup olmadığı ve kolesterolü nasıl etkilediği hâlâ merak ediliyor. Good Housekeeping yazarı Erica Sweeney de bu soruların yanıtını araştırmak için iki hafta boyunca her gün yumurta yemeye karar verdi. Deneyiminin sonunda daha uzun süre tok kaldığını ve kendisini daha enerjik hissettiğini anlattı. Peki uzmanlar her gün yumurta tüketmek hakkında ne söylüyor, günlük kaç yumurta yemek uygun?
Kaynak: Good Housekeeping
İki hafta boyunca her gün yumurta yedi, yaşadıklarını anlattı
Yumurtanın protein ve vitamin içeriği neden önemli?
Her gün yumurta yemek kolesterolü yükseltir mi?
Peki her gün kaç yumurta yemek sağlıklı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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