Jaguar Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Jaguar XF, XE, Pace ve F-Type Güncel Fiyatları

İngiliz otomotiv üreticisi Jaguar, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. 1945 yılında kurulan marka, günümüzde en sağlam otomobiller listesinde yer alıyor. Dünyaca ünlü marka, yüksek performansıyla lüksün de simgesi olmaya devam ediyor. Peki Jaguar XF, XE, Pace ve F-Type ne kadar oldu?

İşte Jaguar'ın Ekim ayına ait güncel fiyatları...