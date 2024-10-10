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Jaguar Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Jaguar XF, XE, Pace ve F-Type Güncel Fiyatları

etiket Jaguar Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Jaguar XF, XE, Pace ve F-Type Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 12:03

İngiliz otomotiv üreticisi Jaguar, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. 1945 yılında kurulan marka, günümüzde en sağlam otomobiller listesinde yer alıyor. Dünyaca ünlü marka, yüksek performansıyla lüksün de simgesi olmaya devam ediyor. Peki Jaguar XF, XE, Pace ve F-Type ne kadar oldu? 

İşte Jaguar'ın Ekim ayına ait güncel fiyatları...

Kaynak: https://www.jaguar.com.tr/
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Jaguar Fiyat Listesi

Jaguar Fiyat Listesi

Jaguar'ın Ekim ayı fiyat listesi belli oldu. Geçtiğimiz ay elektrikli otomobil segmentindeki I-Pace modeli 5.392.004 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Ekim ayında 5.390.546 TL'den başlayan fiyatlarla alıcıyla buluşuluyor. 

Aşağıdaki fiyatlar ise markanın anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterir.

Jaguar I-Pace Fiyat Listesi Ekim 2024

Jaguar I-Pace Fiyat Listesi Ekim 2024

  • R-DYNAMIC SE Elektrik - 5.390.546 TL

  • R-DYNAMIC HSE Elektrik - 5.973.230 TL

Jaguar F-Pace Fiyat Listesi Ekim 2024

Jaguar F-Pace Fiyat Listesi Ekim 2024

  • R-DYNAMIC SE Mild Hybrid - 7.191.841 TL

  • R-DYNAMIC HSE Mild Hybrid - 7.609.369 TL

Jaguar E-Pace Fiyat Listesi Ekim 2024

Jaguar E-Pace Fiyat Listesi Ekim 2024

  • R-DYNAMIC S Benzin Mild Hybrid - 3.848.369 TL

  • R-DYNAMIC SE  Benzin Mild Hybrid - 4.107.237 TL

  • R-DYNAMIC HSE  Benzin Mild Hybrid - 4.549.816 TL

Jaguar XE Fiyat Listesi Ekim 2024

Jaguar XE Fiyat Listesi Ekim 2024

  • R-DYNAMIC S Mild Hybrid - 5.046.211 TL 

  • R-DYNAMIC HSE Mild Hybrid - 5.539.126 TL

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Jaguar XF Fiyat Listesi Ekim 2024

Jaguar XF Fiyat Listesi Ekim 2024
  • R-DYNAMIC HSE Mild Hybrid - 6.640.936 TL

Jaguar F-Type Fiyat Listesi Ekim 2024

Jaguar F-Type Fiyat Listesi Ekim 2024
  • COUPE R-DYNAMIC Benzin 6.984.237 TL

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