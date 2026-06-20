Yapay Zeka Anlatıyor: Ortalama Yaşam Süresi 100 Yıla Çıkarsa Günümüzdeki Emeklilik Sistemi Çöker mi?
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Günümüzdeki emeklilik sistemi ne zamana kadar işleyecek? Ortalama yaşam süresi arttıkça emeklilik sistemine ne olacak? Yaşam süresi ile emeklilik sistemi arasındaki bağ tam olarak nasıl işliyor? Tüm bu soruları yapay zekaya sorduk o da yanıtladı, hazırsanız ne demiş bir bakalım!
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Aktif ve pasif oranı altüst olur.
Fonlar beklenenden erken tükenir.
Emeklilik yaşı 75-80 bandına çıkar.
Prim oranları sürdürülemez bir seviyeye yükselir.
Sağlık ve bakım maliyetleri de artar.
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Kuşaklar arasında finansal adaletsizlik ve ardından da gerilim oluşur.
Genç istihdam krizi yaşanırdı.
Özel sigortacılığa zorunlu geçiş yaşanırdı.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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