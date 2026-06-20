Yapay Zeka Anlatıyor: Ortalama Yaşam Süresi 100 Yıla Çıkarsa Günümüzdeki Emeklilik Sistemi Çöker mi?

Bireysel emeklilik veya prim biriktirme esaslı sistemlerde, bir kişinin çalışma hayatı boyunca biriktirdiği anapara ve bunun neması yani faiz veya yatırım getirisi belirli bir yaşam beklentisine göre taksitlendirilir. İnsan ömrü 100 yıla uzadığında, biriken para çok daha uzun bir döneme yayılmak zorunda kalır. Bu da ya aylık maaşların açlık sınırının altına düşmesine ya da fonların kişi henüz hayattayken tamamen tükenmesine yol açar.