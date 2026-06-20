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Yapay Zeka Anlatıyor: Ortalama Yaşam Süresi 100 Yıla Çıkarsa Günümüzdeki Emeklilik Sistemi Çöker mi?

etiket Yapay Zeka Anlatıyor: Ortalama Yaşam Süresi 100 Yıla Çıkarsa Günümüzdeki Emeklilik Sistemi Çöker mi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 18:31
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Günümüzdeki emeklilik sistemi ne zamana kadar işleyecek? Ortalama yaşam süresi arttıkça emeklilik sistemine ne olacak? Yaşam süresi ile emeklilik sistemi arasındaki bağ tam olarak nasıl işliyor? Tüm bu soruları yapay zekaya sorduk o da yanıtladı, hazırsanız ne demiş bir bakalım!

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Aktif ve pasif oranı altüst olur.

Emeklilik sistemlerinin kalbi, çalışan nüfusun ödediği primlerle emeklilerin maaşını karşılamaya dayanır. Yaşam süresi 100 yıla çıktığında, sistemde aynı anda maaş alan emekli sayısı katlanarak artacaktır. Çalışan nüfus sabit kalsa bile, bir emekliyi fonlamak zorunda kalan çalışan sayısı kritik seviyenin altına düşer ve sistem bütçe açığı vermeye başlar.

Fonlar beklenenden erken tükenir.

Bireysel emeklilik veya prim biriktirme esaslı sistemlerde, bir kişinin çalışma hayatı boyunca biriktirdiği anapara ve bunun neması yani faiz veya yatırım getirisi belirli bir yaşam beklentisine göre taksitlendirilir. İnsan ömrü 100 yıla uzadığında, biriken para çok daha uzun bir döneme yayılmak zorunda kalır. Bu da ya aylık maaşların açlık sınırının altına düşmesine ya da fonların kişi henüz hayattayken tamamen tükenmesine yol açar.

Emeklilik yaşı 75-80 bandına çıkar.

Sistemin çökmesini engellemek için devletlerin yapacağı ilk ve en kesin hamle emeklilik yaşını yukarı çekmek olur. Bu yüzden de 100 yıllık bir ömürde insanların 65 yaşında emekli olup 35 yıl boyunca devletten maaş alması sürdürülemez. Yeni normalde aktif çalışma ömrünün 75, hatta 80 yaşına kadar uzatılması zorunlu hale gelebilir. Gerçekten de çok fazla değil mi?

Prim oranları sürdürülemez bir seviyeye yükselir.

Eğer emeklilik yaşı sabit tutulmak istenirse, çalışanlardan kesilen emeklilik prim oranlarının ve dolayısıyla işveren maliyetlerinin de devasa oranlarda artırılması gerekir. Bu durum, çalışanların net maaşlarını kuşa çevirerek harcanabilir geliri düşürür ve kaçak çalışmayı teşvik eder. Sonunda da tüm bu yaşananlar ekonomik büyümeyi baltalayabilir.

Sağlık ve bakım maliyetleri de artar.

100 yıl yaşamak, her zaman 100 yıl boyunca sağlıklı ve dinç kalmak anlamına gelmez. Yaşlı nüfusun artması, kronik hastalıkların ve uzun dönemli bakım harcamalarının patlamasına yol açar. Sosyal güvenlik sistemleri sadece emekli maaşı ödemekle kalmayıp, bu devasa sağlık bütçesini de sırtlanmak zorunda kalacağı için çift taraflı bir finansal kıskaç altında kalır.

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Kuşaklar arasında finansal adaletsizlik ve ardından da gerilim oluşur.

Genç kuşaklar, kendi gelecekleri için birikim yapmak yerine, sayıları hızla artan ve çok uzun süre sistemde kalan yaşlı nüfusun emekli maaşlarını ve sağlık giderlerini finanse etmek için yüksek vergiler ödemek zorunda kalırlar. Bu durum zaman içinde kuşaklar arası ciddi bir sosyal ve siyasi gerilime yol açar.

Genç istihdam krizi yaşanırdı.

İnsanların sistemde kalabilmek için 75-80 yaşına kadar çalışmak zorunda olduğu bir dünyada, üst ve orta yönetim kadroları çok uzun süreler boşalmayacaktır. Bu durum, iş gücüne yeni katılan genç nesillerin kariyer basamaklarını tırmanmasını zorlaştırır, terfi imkanlarını kısıtlar ve genç işsizliğini kronik bir sorun haline getirebilir.

Özel sigortacılığa zorunlu geçiş yaşanırdı.

Mevcut devlet güvenceli emeklilik sistemi bu yük altında tamamen tasfiye olma noktasına gelebilir. Devletler herkese sadece hayatta kalabileceği asgari bir evrensel temel gelir sağlamakla yetinmeye başlayabilir. Refah içinde bir yaşlılık dönemi geçirmek ise tamamen bireylerin çalışma hayatları boyunca yapacakları zorunlu özel sigorta ve fon yatırımlarına devredilir. Yani sistem çöker ve yerini herkesin kendi başının çaresine baktığı yeni bir modele bırakır.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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