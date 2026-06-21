Dünyanın Farklı Yerlerinde İnsanların Para Biriktirmek İçin Geliştirdiği 11 İlginç Yöntem

Almanya’da nakit kullanımı hala birçok kişi için önemli bir alışkanlık. Zarf sisteminde aylık bütçe market, ulaşım, eğlence ve dışarıda yemek gibi kategorilere ayrılıyor ve her kategori için ayrı bir zarf hazırlanıyor. Bir ay boyunca o harcama için yalnızca o zarftaki nakit para kullanılıyor. Zarf bittiğinde ise o kategoriye ait harcamalar da duruyor. Bu geleneksel yöntem dijital harcamaları kontrol altına almak isteyenler arasında Almanya’da ve dünyanın birçok yerinde yeniden popüler hale gelmiş durumda.