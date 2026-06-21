Dünyanın Farklı Yerlerinde İnsanların Para Biriktirmek İçin Geliştirdiği 11 İlginç Yöntem
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Para biriktirmek kulağa bazen pazartesi diyete başlıyorum cümlesi kadar zor gelebilir. Hepimizin aklında aynı soru vardır: “Ben bu ay nereye harcadım ya?” Ama dünyanın farklı yerlerinde insanlar bu işi biraz daha eğlenceli ve biraz daha ilginç yöntemlerle çözüyor. Hadi birlikte bu yöntemlere göz atalım!
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1. Japonya’da bütçe disiplini denince akla Kakeibo defteri geliyor.
2. Almanya’da zarf sistemiyle bütçe sınırlandırılıyor.
3. Amerika’da küçük küçük biriktirmenin popüler yolu 52 hafta meydan okuması.
4. İngiltere’de bütçeye mola vermenin adı: No spend day!
5. Güney Kore’de toplu alışveriş temel ihtiyaçlarda avantaj sağlıyor.
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6. Memleketimizin gözdesi altın günleri birikimin en sosyal hali.
7. Topluluk temelli birikim Kenya'da oldukça popüler.
8. Çin’de indirim yakalamanın sosyal hali grup alışverişi.
9. İskandinav ülkelerinde tasarrufun sakin tarafı sade yaşam kültürü.
10. Avustralya’da uygun fiyatlı alışverişin güçlü alternatifi ikinci el kültürü.
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11. Kavanoz yöntemiyle küçük paralar görünür bir birikime dönüşebilir.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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