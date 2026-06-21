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Dünyanın Farklı Yerlerinde İnsanların Para Biriktirmek İçin Geliştirdiği 11 İlginç Yöntem

etiket Dünyanın Farklı Yerlerinde İnsanların Para Biriktirmek İçin Geliştirdiği 11 İlginç Yöntem

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
21.06.2026 - 13:31
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Para biriktirmek kulağa bazen pazartesi diyete başlıyorum cümlesi kadar zor gelebilir. Hepimizin aklında aynı soru vardır: “Ben bu ay nereye harcadım ya?” Ama dünyanın farklı yerlerinde insanlar bu işi biraz daha eğlenceli ve biraz daha ilginç yöntemlerle çözüyor. Hadi birlikte bu yöntemlere göz atalım!

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1. Japonya’da bütçe disiplini denince akla Kakeibo defteri geliyor.

1. Japonya’da bütçe disiplini denince akla Kakeibo defteri geliyor.

Japonya’da oldukça popüler olan Kakeibo yöntemi harcamaları yazılı olarak takip etmeye dayanıyor. Gelir, zorunlu giderler ve hedeflenen birikim not ediliyor ardından her harcama kategorilere ayrılıyor. Bu yöntem, kişiyi harcamaları üzerine derinlemesine düşünmeye teşvik ettiği için gereksiz masrafları fark etmeyi ve daha bilinçli birikim yapmayı kolaylaştırıyor. Yani sadece para hesabı değil biraz da harcama farkındalığı çalışması gibi.

2. Almanya’da zarf sistemiyle bütçe sınırlandırılıyor.

2. Almanya’da zarf sistemiyle bütçe sınırlandırılıyor.
img.magnific.com

Almanya’da nakit kullanımı hala birçok kişi için önemli bir alışkanlık. Zarf sisteminde aylık bütçe market, ulaşım, eğlence ve dışarıda yemek gibi kategorilere ayrılıyor ve her kategori için ayrı bir zarf hazırlanıyor. Bir ay boyunca o harcama için yalnızca o zarftaki nakit para kullanılıyor. Zarf bittiğinde ise o kategoriye ait harcamalar da duruyor. Bu geleneksel yöntem dijital harcamaları kontrol altına almak isteyenler arasında Almanya’da ve dünyanın birçok yerinde yeniden popüler hale gelmiş durumda.

3. Amerika’da küçük küçük biriktirmenin popüler yolu 52 hafta meydan okuması.

Amerika'da oldukça popüler olan 52 haftalık birikim meydan okuması tasarrufu küçük bir oyuna dönüştürüyor. İlk hafta 1 dolar, ikinci hafta 2 dolar, üçüncü hafta 3 dolar derken her hafta miktar 1 dolar artıyor ve macera tam 52 hafta sürüyor. Yıl sonunda hedef ise tam 1.378 dolarlık birikime ulaşmak. Her hafta sizi motive edecek bu yöntem denemeye değer.

4. İngiltere’de bütçeye mola vermenin adı: No spend day!

4. İngiltere’de bütçeye mola vermenin adı: No spend day!

“No-Spend Day” yani harcama yapmama günü İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde sık kullanılan eğlenceli bir tasarruf alışkanlığı. Mantık basit: Haftanın belirli bir günü hiçbir gereksiz harcama yapılmıyor. Evde yemek yeniyor, eldeki kahve içiliyor, online alışveriş sepetine sadece uzaktan bakılıyor. Küçük bir oyun gibi görünse de ay sonunda etkisi gayet ciddi olabiliyor.

5. Güney Kore’de toplu alışveriş temel ihtiyaçlarda avantaj sağlıyor.

Güney Kore’de özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde toplu alışveriş yapmak yaygın bir tasarruf yöntemi. Kalabalık aileler ya da arkadaş grupları büyük paketli ürünleri daha uygun fiyata alıp paylaşabiliyor. Böylece hem birim maliyet düşüyor hem de ben bunu zaten kullanıyorum denilen ürünlerde avantaj sağlanıyor. Tabii burada püf nokta sadece gerçekten ihtiyaç olan şeyleri almak yoksa 5 litrelik sosla baş başa kalmak da mümkün.

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6. Memleketimizin gözdesi altın günleri birikimin en sosyal hali.

6. Memleketimizin gözdesi altın günleri birikimin en sosyal hali.

Bizde yıllardır süregelen altın günü aslında başka ülkelerden bakınca oldukça ilginç gözükebilir. Altın günlerinin gözdesi çoğu zaman gün tabağı olsa da bu sosyalleşmenin arkasında gizli ve güçlü bir yatırım bulunur. Sosyalleşirken birikim yapmanın en güzel hali olan altın günlerinde toplu birikimi elde etmek birçok birikim yöntemine göre belki de en eğlencelisi olabilir.

7. Topluluk temelli birikim Kenya'da oldukça popüler.

Kenya’da “Chama” adı verilen topluluk temelli birikim grupları oldukça yaygındır. İnsanlar düzenli aralıklarla ortak bir havuza para koyar ve bu para sırayla üyelere verilebilir ya da ortak yatırım için kullanılabilir. Güven ve düzen bu sistemin kalbinde yer alır. Tek başına birikim yapmak zor geliyorsa grup motivasyonu gerçekten işe yarayabilir.

8. Çin’de indirim yakalamanın sosyal hali grup alışverişi.

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Çin’de grup alışverişleri ve toplu indirim modelleri oldukça yaygın. İnsanlar aynı ürünü birlikte alarak daha uygun fiyat yakalayabiliyor. Özellikle online platformlarda grup kampanyaları tasarrufu sosyal bir aktiviteye dönüştürüyor. Yani arkadaşla sadece kahve içilmiyor bazen deterjan indirimi de kovalanıyor.

9. İskandinav ülkelerinde tasarrufun sakin tarafı sade yaşam kültürü.

İskandinav ülkelerinde sade yaşam anlayışı tasarrufun dolaylı ama güçlü yollarından biri. Daha az eşya almak, ihtiyaç dışı tüketimi azaltmak ve kaliteli ürünleri uzun süre kullanmak bu yaklaşımın temelinde yer alıyor. Az ama öz mantığı sayesinde hem ev daha ferah oluyor hem de bütçe daha rahat nefes alıyor. Dolabın içinde etiketi duran üçüncü kazak da bu yöntemi duyunca hafif gerilebilir.

10. Avustralya’da uygun fiyatlı alışverişin güçlü alternatifi ikinci el kültürü.

10. Avustralya’da uygun fiyatlı alışverişin güçlü alternatifi ikinci el kültürü.

Avustralya’da ikinci el mağazalar, garaj satışları ve online ikinci el platformları oldukça yaygın kullanılıyor. Mobilyadan kıyafete, elektronik eşyadan dekorasyona kadar pek çok ürün daha uygun fiyata alınabiliyor. Bu yöntem sadece para biriktirmeyi değil sürdürülebilir tüketimi de destekliyor. Hem bütçe mutlu oluyor hem de her şeyi sıfır alma algısı değişiyor.

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11. Kavanoz yöntemiyle küçük paralar görünür bir birikime dönüşebilir.

Birçok Asya ülkesinde bozuk paraları ya da küçük banknotları kavanozda biriktirmek yaygın bir alışkanlık. Gün sonunda cepte kalan paralar bir kaba atılıyor ve aylar içinde ciddi bir tutara dönüşebiliyor. Bu yöntemin güzelliği fark ettirmeden biriktirmesi. Küçük paralar gün içinde pek etkili gözükmezken kavanoz dolduğunda fikrini çok çabuk değiştirebilir.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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