Land Rover Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Dünyanın en prestijli ve güvenilir otomobil markaları arasında yerini alan Land Rover'ın, Ekim ayı fiyatları belli oldu. Markanın tercih eden modellerinden Range Rover, geçtiğimiz ay 21.983.407 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu ay ise 21.982.309 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

Aşağıdaki fiyatlar ise marka tarafından önerilen maksimum anahtar teslim fiyatlar olsa da kampanyalar veya opsiyonel özellikler seçildiğinde değişiklik gösterebilir.