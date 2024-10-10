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Land Rover Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

etiket Land Rover Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 10:47

Birleşik Krallık'ın otomobil devi Land Rover, Ekim ayının fiyatlarını duyurdu. Sektöründeki prestijli ve lüks SUV üreticisi Range Rover bu ay da sıfır otomobil almak isteyenlerin tercihi oldu. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu? 

İşte, Land Rover'ın Ekim ayına özel fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
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Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover Fiyat Listesi

Dünyanın en prestijli ve güvenilir otomobil markaları arasında yerini alan Land Rover'ın, Ekim ayı fiyatları belli oldu. Markanın tercih eden modellerinden Range Rover, geçtiğimiz ay 21.983.407 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu ay ise 21.982.309 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 

Aşağıdaki fiyatlar ise marka tarafından önerilen maksimum anahtar teslim fiyatlar olsa da kampanyalar veya opsiyonel özellikler seçildiğinde değişiklik gösterebilir.

Range Rover Fiyat Listesi Ekim 2024

Range Rover Fiyat Listesi Ekim 2024

  • HSE - 21.982.309 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY - 22.932.417 TL 

  • SV - 26.769.963 TL

Range Rover Long Wheelbase Fiyat Listesi

  • HSE - 23.244.171 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY - 23.748.916 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 23.095.717 TL 

  • SV - 29.820.701 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Ekim 2024

Range Rover Sport Fiyat Listesi Ekim 2024

  • SE - 14.247.835

  • DYNAMIC SE - 14.767.425

  • DYNAMIC HSE - 15.480.006

  • AUTOBIOGRAPHY - 16.341.042

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 16.830.941 TL

Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • SV EDITION ONE - 28.098.942 TL 

  • SV EDITION ONE - 29.731.941 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Ekim 2024

Range Rover Velar Fiyat Listesi Ekim 2024

  • S 1.997 cc - 204 bg - 7.012.072 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 7.948.031 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Ekim 2024

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Ekim 2024

  • S 1.498 cc - 160 bg - 4.065.484 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 4.457.960 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 4.896.365 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 5.276.315 TL

  • DYNAMIC HSE 1.498 cc - 269 bg - 5.576.935 TL

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Land Rover Defender Fiyat Listesi Ekim 2024

Land Rover Defender Fiyat Listesi Ekim 2024

  • S 1.997 cc - 300 bg  7.684.756 TL

  • SE 1.997 cc - 300 bg 7.870.324 TL

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg 8.322.646 TL

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg 9.041.722 TL

Defender 110 - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 9.934.768 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 10.410.286 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 12.242.770 TL 

  • SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg - 11.256.940 TL

Defender 90 Hard Top Fiyat Listesi

  • STANDART 2.997 cc - 200 bg - 3.785.078 TL

Defender 130 Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 13.624.326 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 15.272.170 TL

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Ekim 2024

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Ekim 2024

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg 7.139.650 TL

  • DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg 7.615.168 TL

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 10.477.093 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 11.382.665 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Ekim 2024

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Ekim 2024

  • S 1.498 cc - 269 bg - 5.092.603 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 5.610.337 TL

  • DYNAMIC HSE 1.498 cc - 269 bg - 5.819.101 TL

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