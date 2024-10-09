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Jaecoo Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo'nun İlk Modeli J7 Güncel Fiyatları

etiket Jaecoo Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo'nun İlk Modeli J7 Güncel Fiyatları

Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 20:25

Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Türkiye pazarında yerini aldı! Ağustos ayında Türkiye'de de otomobil tutkunlarıyla buluşan Çinli otomotiv üreticisi Jaecoo 7'nin 4x4 ve 4x2 seçenekleri bulunuyor. Peki, Jaecoo 7 ne kadar oldu? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
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Çinli otomotiv devi Chery bünyesindeki Jaecoo, 4x4 ve 4x2 seçenekleriyle Türkiye pazarında yerini aldı.

Çinli otomotiv devi Chery bünyesindeki Jaecoo, 4x4 ve 4x2 seçenekleriyle Türkiye pazarında yerini aldı.

Markanın ilk modeli olan Jaecoo 7, yüksek performansı ve rekabetçi fiyat seçenekleriyle otomobil tutkunlarının ilgisini çekti. Hadi gelin, J7'ye biraz daha yakından bakalım.

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, araç 145 beygir güç ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip. Yakıt tüketimi ise J7'nin 4x2 ve 4x modellerine göre farklılık gösteriyor. J7, 4x2 modelinde 7,5 litre, 4x4 modelinde ise 8 litre yakıt tüketimi yapıyor. Lüks markaların 2.0T motorlarına kafa tutucağı söylenen J7, 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış. 

Otomobilin konfor ve lüks odaklı özellikleri arasında ise ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu, açılabilir panoramik cam tavan, 540 derece gelişmiş görüş sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön ve arka park sensörleri bulunuyor. Arka koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön cam ve hafızalı sürücü koltuğu gibi donanımlar ise Evolve donanım seviyesinde kullanıcıya standart olarak sunuluyor.

Jaecoo 7'nin iç donanımına ve akıllı sürüş sistemi ile güvenlik ağına da yakından bakalım.

Jaecoo 7'nin iç donanımına ve akıllı sürüş sistemi ile güvenlik ağına da yakından bakalım.

J7'nin güvenli sürüş sağlayan donanımında öne çıkan özellikleri arasında 10 adet hava yastığı, gelişmiş sürüş destek sistemleri, otomatik frenleme özelliği, sürücü dikkat izleme ve şerit takip sistemi bulunuyor. Bunun yanı sıra, büyük oranda yüksek dayanımlı çelikten yapılmış bir gövdesi olan J7, ARDIS adı verilen her zemine uygun akıllı sürüş sistemi ile sürüş konforunu artırıyor.

Jaecoo 7'nin iç mekanında ise 10.25 inç dijital gösterge paneli standart olarak yer alıyor. Multimedya ekranı ise donanım seviyesine göre, 13.2 inç veya 14.8 inç boyutlarda oluyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler de standart olarak sunuluyor. Üst donanım seviyesinde ise bu özelliklere ek olarak headup display ve Sony ses sistemi bulunuyor.

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Ekim 2024

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Ekim 2024

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 7,5L/100km 2.205.000 TL

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 8,0L/100km 2.205.000 TL

Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tavsiye edilen fiyatlar 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerlidir. Otomobilin standart donanımına ek opsiyon talepleri ve kampanyalar dahilinde fiyat değişiklikleri söz konusu olabilir.

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