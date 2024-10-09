Jaecoo Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo'nun İlk Modeli J7 Güncel Fiyatları
Jaecoo Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo'nun İlk Modeli J7 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Türkiye pazarında yerini aldı! Ağustos ayında Türkiye'de de otomobil tutkunlarıyla buluşan Çinli otomotiv üreticisi Jaecoo 7'nin 4x4 ve 4x2 seçenekleri bulunuyor. Peki, Jaecoo 7 ne kadar oldu?
İşte, detaylar...
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Çinli otomotiv devi Chery bünyesindeki Jaecoo, 4x4 ve 4x2 seçenekleriyle Türkiye pazarında yerini aldı.
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