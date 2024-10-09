Jaecoo Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo'nun İlk Modeli J7 Güncel Fiyatları

Jaecoo'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, araç 145 beygir güç ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip. Yakıt tüketimi ise J7'nin 4x2 ve 4x modellerine göre farklılık gösteriyor. J7, 4x2 modelinde 7,5 litre, 4x4 modelinde ise 8 litre yakıt tüketimi yapıyor. Lüks markaların 2.0T motorlarına kafa tutucağı söylenen J7, 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış.

Otomobilin konfor ve lüks odaklı özellikleri arasında ise ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu, açılabilir panoramik cam tavan, 540 derece gelişmiş görüş sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön ve arka park sensörleri bulunuyor. Arka koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön cam ve hafızalı sürücü koltuğu gibi donanımlar ise Evolve donanım seviyesinde kullanıcıya standart olarak sunuluyor.