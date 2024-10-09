Lexus Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları
Lexus Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları
Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus, Ekim ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Japon otomotiv üreticisi Asya, Avrupa ve Amerika pazarında yerini alıyor. Ayrıca Amerika'nın en çok satılan lüks segment otomobil markası olarak dikkat çekiyor. Peki, Lexus ES, RX, LC ve LS ne kadar oldu?
İşte, Lexus'un Ekim ayına özel güncel fiyatları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lexus Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lexus LBX Fiyat Listesi Ekim 2024
Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Ekim 2024
Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2024
Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2024
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın