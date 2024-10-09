Lexus Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus, Ekim ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Japon otomotiv üreticisi Asya, Avrupa ve Amerika pazarında yerini alıyor. Ayrıca Amerika'nın en çok satılan lüks segment otomobil markası olarak dikkat çekiyor. Peki, Lexus ES, RX, LC ve LS ne kadar oldu?

İşte, Lexus'un Ekim ayına özel güncel fiyatları...

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