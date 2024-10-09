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Lexus Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

etiket Lexus Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 19:01

Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus, Ekim ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Japon otomotiv üreticisi Asya, Avrupa ve Amerika pazarında yerini alıyor. Ayrıca Amerika'nın en çok satılan lüks segment otomobil markası olarak dikkat çekiyor. Peki, Lexus ES, RX, LC ve LS ne kadar oldu? 

İşte, Lexus'un Ekim ayına özel güncel fiyatları...

Kaynak

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Lexus Fiyat Listesi

Lexus Fiyat Listesi

Toyota tarafından üretilen lüks otomobil devi Lexus, son dönemlerde hibrit seçenekleriyle de ön plana çıkıyor. Markanın sevilen modellerinden LBX, geçtiğimiz aya göre indirimli satışa sunuldu. LBX, Ekim ayında 1.935.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Aşağıdaki fiyatlar ise markanın yeni modellerinin anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik göstermektedir.

Lexus LBX Fiyat Listesi Ekim 2024

Lexus LBX Fiyat Listesi Ekim 2024

  • LBX Elegant E-CVT 1.935.000 TL

  • LBX Emotion E-CVT 1.995.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 2.150.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 2.220.000 TL

Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Ekim 2024

Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Ekim 2024

  • RZ 450e Executive Design E-CVT 230 Kw / 313 HP 2.990.000 TL

  • RZ 450e Exclusive E-CVT 230 Kw / 313 HP 3.500.000 TL 

(Model Yılı: 2023)

Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2024

Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2024

  • ES 300h Business Plus E-CVT 6.526.000 TL

  • ES 300h Executive E-CVT 6.981.000 TL

  • ES 300h Exclusive E-CVT 7.747.000 TL

Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2024

Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2024
  • LS 500h Executive E-CVT 16.500.000 TL
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Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2024

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2024

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 5.745.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 6.026.800 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 6.560.000 TL

  • NX 350h 4x4 F Sport E-CVT 6.610.000 TL

NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • NX 450h+ 4x4 Executive E-CVT 4.800.000 TL

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2024

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2024

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 7.450.000 TL 

  • RX 350h AWD F Sport Design E-CVT 7.705.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 8.030.000 TL

RX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • RX 450h+ AWD Executive E-CVT 5.450.000 TL (2023 MY Anahtar Teslim Fiyat) 

RX Performans Hybrid Fiyat Listesi

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 8.885.000 TL

Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2024

Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2024

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 11.790.000 TL 

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 13.990.000 TL

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