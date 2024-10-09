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MG Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

etiket MG Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 18:43

1924 yılından 2005'e kadar çift kapılı ve üstü açık spor otomobilleriyle tanınan prestijli marka Morris Garages (MG), Ekim kampanyalarını duyurdu. Britanyalı otomobil devi son dönemlerde HS, MG4 ve Marvel R modelleriyle otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Ekim 2024 için belirlediği fiyat listesi...

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
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MG Fiyat Listesi

MG Fiyat Listesi

Britanyalı otomobil üreticisi MG, Türkiye'de MG4, MG4 X Power, MG HS, MG EHS, MG ZS, MG ZS EV ve Marvel R modelleriyle otomobil tutkunlarıyla buluşuyor. Marka tarafından Ekim ayına özel olarak belirlenen fiyatlar ve kampanyalar belli oldu. Ancak aşağıdaki fiyatlar, kampanyalar doğrultusunda değişebilir.

MG ZS Fiyat Listesi Ekim 2024

MG ZS Fiyat Listesi Ekim 2024

  • ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS 1.399.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.279.000 TL 

  • ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS 1.590.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.399.000 TL 

MG HS Fiyat Listesi Ekim 2024

MG HS Fiyat Listesi Ekim 2024

  • HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.690.000 TL - MG Kampanyalı Satış Fiyatı 1.599.000 TL 

  • HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.890.000 TL - MG Kampanyalı Satış Fiyatı 1.749.000 TL 

  • Yeni HS Luxury Şarj Edilebilir Hibrit 339 PS - 2.090.000 TL 

  • Yeni HS Luxury Benzin 170 PS - 1.949.000 TL

ZS EV Luxury Fiyat Listesi Ekim 2024

ZS EV Luxury Fiyat Listesi Ekim 2024
  • ZS EV Luxury %100 Elektrik 156 PS 1.659.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.599.000 TL 

MG MG4 Fiyat Listesi Ekim 2024

MG MG4 Fiyat Listesi Ekim 2024

  • MG4 Electric Comfort %100 Elektrik 170 PS 51 kWsa 1.399.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.349.000 TL 

  • MG4 Electric Luxury %100 Elektrik 204 PS 64 kWsa 1.529.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.449.000 TL 

  • MG4 Electric XPOWER %100 Elektrik 435 PS 64 kWsa 2.639.000 TL - MG Ready Fiyatı 2.399.000 TL 

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MG Marvel R Fiyat Listesi Ekim 2024

MG Marvel R Fiyat Listesi Ekim 2024
  • Marvel R Electric Performance %100 Elektrik 288 PS 70 kWsa 3.499.000 TL - MG Ready Fiyatı 3.399.000 TL 

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