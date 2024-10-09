MG Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

1924 yılından 2005'e kadar çift kapılı ve üstü açık spor otomobilleriyle tanınan prestijli marka Morris Garages (MG), Ekim kampanyalarını duyurdu. Britanyalı otomobil devi son dönemlerde HS, MG4 ve Marvel R modelleriyle otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Ekim 2024 için belirlediği fiyat listesi...