MG Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
MG Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
1924 yılından 2005'e kadar çift kapılı ve üstü açık spor otomobilleriyle tanınan prestijli marka Morris Garages (MG), Ekim kampanyalarını duyurdu. Britanyalı otomobil devi son dönemlerde HS, MG4 ve Marvel R modelleriyle otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?
İşte, MG'nin Ekim 2024 için belirlediği fiyat listesi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MG Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MG ZS Fiyat Listesi Ekim 2024
MG HS Fiyat Listesi Ekim 2024
ZS EV Luxury Fiyat Listesi Ekim 2024
MG MG4 Fiyat Listesi Ekim 2024
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın