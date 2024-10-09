DFSK Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte DFSK Fengon 500, Fengon 5, E5 Güncel Fiyatları

2003 yılında kurulan DFSK, 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Çin'in güçlü otomobil markası Fengon ve E modelleriyle otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. DFSK'nın Ekim ayı fiyatları da belli oldu. Peki, DFSK Fengon 500, Fengon 5 ve E5 ne kadar oldu?

İşte, DFSK'nın Ekim ayına özel güncel fiyatları...