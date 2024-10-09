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DFSK Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte DFSK Fengon 500, Fengon 5, E5 Güncel Fiyatları

etiket DFSK Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte DFSK Fengon 500, Fengon 5, E5 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 21:10

2003 yılında kurulan DFSK, 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Çin'in güçlü otomobil markası Fengon ve E modelleriyle otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. DFSK'nın Ekim ayı fiyatları da belli oldu. Peki, DFSK Fengon 500, Fengon 5 ve E5 ne kadar oldu? 

İşte, DFSK'nın Ekim ayına özel güncel fiyatları...

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DFSK Fiyat Listesi

DFSK Fiyat Listesi

Dongfeng Motor Group'un küresel bir markası olan DFSK, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. Aşağıda marka tarafından duyurulan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatları' yer alıp seçtiğiniz modelin opsiyonlarına göre değişiklik gösterebilir.

DFSK Fengon 500 Fiyat Listesi Ekim 2024

DFSK Fengon 500 Fiyat Listesi Ekim 2024
  • FENGON 500 1.5 PREMIUM SUV BENZİNLİ 1.390.000 TL

DFSK Fengon 5 Fiyat Listesi Ekim 2024

DFSK Fengon 5 Fiyat Listesi Ekim 2024
  • FENGON 5 1.5T PREMIUM SUV BENZİNLİ 1.790.000 TL

DFSK E5 Fiyat Listesi Ekim 2024

DFSK E5 Fiyat Listesi Ekim 2024

  • E5 PLUG-IN HİBRİT COMFORT SUV BENZİN + ELEKTRİK 2.290.000 TL 

  • E5 PLUG-IN HİBRİT ELEGANCE SUV BENZİN + ELEKTRİK 2.610.000 TL

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