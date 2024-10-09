DFSK Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte DFSK Fengon 500, Fengon 5, E5 Güncel Fiyatları
DFSK Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte DFSK Fengon 500, Fengon 5, E5 Güncel Fiyatları
2003 yılında kurulan DFSK, 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Çin'in güçlü otomobil markası Fengon ve E modelleriyle otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. DFSK'nın Ekim ayı fiyatları da belli oldu. Peki, DFSK Fengon 500, Fengon 5 ve E5 ne kadar oldu?
İşte, DFSK'nın Ekim ayına özel güncel fiyatları...
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DFSK Fiyat Listesi
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