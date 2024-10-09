Görüş Bildir
Haberler
Finans
DS Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

etiket DS Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 20:50

Fransız otomotiv devi DS, Ekim ayı fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren otomobil markaları arasıda yer alan DS 4, 7 ve 9 modelleriyle otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. Peki, DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu? 

İşte, DS'nin Ekim ayına özel güncel fiyatları...

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

DS Fiyat Listesi

DS Fiyat Listesi

2009 yılında Citroen'in premium alt markası olarak tanıtılan DS, 2014 yılında bağımsız bir marka haline geldi. Son dönemler ülkemizde de gözde markalar arasında yerini aldı. 

Aşağıdaki fiyatlar ise markanın Ekim ayında tavsiye edilen azami anahtar teslim fiyatlarıdır. Ancak fiyatlar kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

DS 4 Fiyat Listesi Ekim 2024

DS 4 Fiyat Listesi Ekim 2024

BENZİN

  • DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik 2.116.900 TL

DİZEL

  • DS 4 Performance Line BlueHDi 130 Otomatik 2.174.200 TL

DS 7 Fiyat Listesi Ekim 2024

DS 7 Fiyat Listesi Ekim 2024

DİZEL

  • DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 Otomatik 2.952.800 TL

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

  • DS 7 Esprit de Voyage E-TENSE 225 3.473.500 TL

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 3.473.500 TL

  • DS 7 Esprit de Voyage E-TENSE 4x4 300 4.132.000 TL

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 300 4.046.700 TL

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 360 4.590.600 TL

DS 9 E-TENSE Fiyat Listesi Ekim 2024

DS 9 E-TENSE Fiyat Listesi Ekim 2024

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

  • DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 4.640.000 TL

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın