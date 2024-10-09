DS Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
DS Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
Fransız otomotiv devi DS, Ekim ayı fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren otomobil markaları arasıda yer alan DS 4, 7 ve 9 modelleriyle otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. Peki, DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu?
İşte, DS'nin Ekim ayına özel güncel fiyatları...
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DS Fiyat Listesi
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