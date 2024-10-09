DS Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

2009 yılında Citroen'in premium alt markası olarak tanıtılan DS, 2014 yılında bağımsız bir marka haline geldi. Son dönemler ülkemizde de gözde markalar arasında yerini aldı.

Aşağıdaki fiyatlar ise markanın Ekim ayında tavsiye edilen azami anahtar teslim fiyatlarıdır. Ancak fiyatlar kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.