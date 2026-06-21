Bir Ülkenin Zenginleştiğini Gösteren 10 Önemli İşaret

Bir ülkenin zenginleştiğini gösteren ilk işaretlerden biri budur... Kişi başına düşen gelir yükselir. Çünkü ülkenin toplam ekonomik üretimi artıyor. Haliyle bu da vatandaşların gelir seviyesinde yükselmeye neden olur. Bu yükselme sayesinde de insanlar kaliteli ürünlere ve hizmetlere kolay bir şekilde ulaşabilirler.

Ayrıca gelirdeki artış sayesinde yatırım yapma imkânları da artar. Fakat burada sadece gelir sayısına bakmamak gerekiyor. Bu artışın toplumun geniş kesiminde olup olmaması da önemlidir.