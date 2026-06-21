Bir Ülkenin Zenginleştiğini Gösteren 10 Önemli İşaret
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Bir ülke zenginleştiğinde sadece insanlar daha fazla kazanmaz. Bunun yanı sıra eğitimden sağlığa, altyapıdan yaşam kalitesine kadar birçok alan değişir. Olaya ekonomik olarak bakmak yeterli değildir. Gerçek bir zenginlik ekonomik verilerin çok daha ötesindedir... Peki, başka nelere bakmamız gerekiyor? Gelin, birlikte inceleyelim!
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1. Kişi başına düşen gelirde yükselme olur.
2. İşsizlik oranlarında azalma olur.
3. Eğitim seviyesi yükselir.
4. Sağlık hizmetlerinde gelişmeler yaşanır.
5. Altyapıya olan yatırımlar hızlanır.
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6. Teknoloji üretimine destek verilir.
7. İhracatta güçlenme olur.
8. Orta sınıf genişler.
9. Tasarruf oranlarında yükseliş olur.
10. Yabancı yatırımlar artar.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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