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“İzlanda Soğuğu Geliyor” İstanbul İçin Arka Arkaya Soğuk Hava Uyarısı

“İzlanda Soğuğu Geliyor” İstanbul İçin Arka Arkaya Soğuk Hava Uyarısı

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.01.2025 - 09:13

AKOM'un son duyurusuna göre, İstanbul ve genel olarak Marmara bölgesi, İzlanda kökenli bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. 

İşte en güncel hava durumu bilgileri ve uyarıları...

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AKOM'dan Marmara bölgesi için İzlanda soğukları uyarısı geldi.

AKOM'dan Marmara bölgesi için İzlanda soğukları uyarısı geldi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor' ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada, 'Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre;

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 

Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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