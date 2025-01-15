“İzlanda Soğuğu Geliyor” İstanbul İçin Arka Arkaya Soğuk Hava Uyarısı
“İzlanda Soğuğu Geliyor” İstanbul İçin Arka Arkaya Soğuk Hava Uyarısı
AKOM'un son duyurusuna göre, İstanbul ve genel olarak Marmara bölgesi, İzlanda kökenli bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
İşte en güncel hava durumu bilgileri ve uyarıları...
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AKOM'dan Marmara bölgesi için İzlanda soğukları uyarısı geldi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise rüzgara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre;
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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