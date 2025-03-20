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İTÜ Öğrencileri Ekrem İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerine Devam Ediyor: “Benim de Diplomamı İster misin?”

İTÜ Öğrencileri Ekrem İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerine Devam Ediyor: “Benim de Diplomamı İster misin?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.03.2025 - 14:06

Ekrem İmamoğlu’nun dün sabah yapılan operasyon ile gözaltına alınması gündemi derinden sarstı. İmamoğlu’nun gözaltı süreci devam ederken vatandaşlar tepkilerini ve desteklerini göstermek için sokaklarda yerini aldı. Dün akşam Saraçhane’de toplanan binlerce insan İmamoğlu’nun gözaltı kararını protesto etti. Üniversite öğrencileri de tepkilerini koydu. İTÜ öğrencileri İmamoğlu için bir araya gelerek protesto yürüyüşüne başladı.

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Öğrencilerin yürüyüş anları 👇

Bir kesit daha 👇

Yalnızca İTÜ değil, Ankara’dan ve Eskişehir’den üniversiteler de dünden bu yana destek yürüyüşü yapıyor.

Yalnızca İTÜ değil, Ankara’dan ve Eskişehir’den üniversiteler de dünden bu yana destek yürüyüşü yapıyor.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri de 17.00’da Saraçhane’de toplanma çağrısı yaptı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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