İTÜ Öğrencileri Ekrem İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerine Devam Ediyor: “Benim de Diplomamı İster misin?”

Ekrem İmamoğlu’nun dün sabah yapılan operasyon ile gözaltına alınması gündemi derinden sarstı. İmamoğlu’nun gözaltı süreci devam ederken vatandaşlar tepkilerini ve desteklerini göstermek için sokaklarda yerini aldı. Dün akşam Saraçhane’de toplanan binlerce insan İmamoğlu’nun gözaltı kararını protesto etti. Üniversite öğrencileri de tepkilerini koydu. İTÜ öğrencileri İmamoğlu için bir araya gelerek protesto yürüyüşüne başladı.