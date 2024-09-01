İTO, İstanbul'un Ağustos Ayı Enflasyonunu Açıkladı

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul’a ait ağustos enflasyon verilerini paylaştı. İstanbul’daki tüketici enflasyonunda ağustos ayında aylık yüzde 1,73 artış oldu. Geçen senenin aynı dönemine göre artış oranı ise yüzde 61,57.