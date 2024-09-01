İTO, İstanbul'un Ağustos Ayı Enflasyonunu Açıkladı
İTO, İstanbul'un Ağustos Ayı Enflasyonunu Açıkladı
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayı İstanbul enflasyon verilerini paylaştı.
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İstanbul’daki tüketici enflasyonunda temmuzda aylık yüzde 1,73 artış yaşandı. Geçen senenin aynı dönemine göre artış oranı ise yüzde 61,57 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyonu son olarak yüzde 61.78 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre ise yıllık enflasyon yüzde 100,88 olmuştu.
Yüksek enflasyona rağmen, İstanbul'da çalışan milyonlarca beyaz yakalı ve asgari ücretliye ise zam yapılmadı.
Hükümet asgari ücret zammının enflasyonu daha da tetikleyeceği endişesiyle bu yıl ara zamdan kaçındı.
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