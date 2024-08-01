İstanbul'un Temmuz Enflasyonu Belli Oldu: Artış Devam Ediyor!
İstanbul'un Temmuz Enflasyonu Belli Oldu: Artış Devam Ediyor!
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İstanbul'un temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'un enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 4,21 artış gösterdi.
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İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 72,80, toptan fiyatlar ise yüzde 55,12 arttı.
Temmuz ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 6,60, gıda harcamalarında yüzde 4,44, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,52, konut harcamalarında yüzde 4,23 artış kaydedildi.
Yüksek enflasyona rağmen, İstanbul'da çalışan milyonlarca beyaz yakalı ve asgari ücretliye ise zam yapılmadı. Hükümet asgari ücret zammının enflasyonu daha tetikleyeceği endişesiyle bu yıl ara zamdan kaçındı.
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