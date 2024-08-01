Hamas'ın İki Numarası Muhammed Deif'in Öldürüldüğü Açıklandı!
Hamas'ın İki Numarası Muhammed Deif'in Öldürüldüğü Açıklandı!
İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıda Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'i öldürüldüğü belirtiliyor. İsrail tarafı, Deif'in 13 Temmuz'da yapılan hava saldırısında vurulduğunu duyurdu.
Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye de dün sabaha karşı İran'da evine yapılan hava saldırısında hayatını kaybetmişti.
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İsrail, yıllardır peşinde olduğu 'misafir' kod adlı Hamas askeri lideri Muhammed Deif’in 13 Temmuz'da gerçekleştirilen saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.
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Muhammed Deif, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el Kassam Tugayları'nın komutanıydı. Deif, Hamas'ın iki numarası olarak biliniyordu.
İsrail tarafı ayrıca, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ölüm listesinin en başında bulunan Muhammed Deif'in isminin üstünü çizerken fotoğrafını servis etti.
Ayrıca Deif'in öldürüldüğü hava saldırısına ilişkin görüntüler paylaşıldı 👇
Gazeteci Nevzat Çiçek ise Hamas'ın Deif'in öldürüldüğü iddiaları için yalanlama geçtiğini belirtiyor 👇
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de dün sabaha karşı İran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.
Suikaste Türk Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert tepki gelmişti.
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