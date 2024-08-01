Hamas'ın İki Numarası Muhammed Deif'in Öldürüldüğü Açıklandı!

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıda Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'i öldürüldüğü belirtiliyor. İsrail tarafı, Deif'in 13 Temmuz'da yapılan hava saldırısında vurulduğunu duyurdu.

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye de dün sabaha karşı İran'da evine yapılan hava saldırısında hayatını kaybetmişti.