İstifa Eden Memur da Memur Emeklisi Olabilir! SGK Uzmanı Açıkladı

Karakaş’ın açıklamalarına göre, bu sistemden faydalanabilmek için en temel kriter hizmet süresi. Emekli Sandığı çatısı altında en az 10 yıl (3600 gün) fiilen çalışmış olmanız gerekiyor. Ücretsiz izinler, borçlanılan süreler veya yıpranma payları bu 10 yıllık süre hesabına dahil edilmiyor.

BOTAŞ, TPAO ve TÜPRAŞ gibi kurumlarda geçen süreler belirli şartlarla kabul edilirken; kurumun özelleştiği ve devlet payının yüzde 50’nin altına düştüğü tarihten sonraki çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmiyor.

Karakaş bazı 'kırmızı çizgilerin' altını çizerek bu haktan kimlerin yararlanamayacağını açıkladı: Memuriyetten çıkarılanlar, yüz kızartıcı suçlar veya 6 aydan fazla hapis cezası alanlar, hali hazırda SSK veya Bağ-Kur kapsamında zorunlu sigortalı olanlar, kendi çalışmasından dolayı zaten emekli aylığı alanlar.

İsa Karakaş, sürecin en can alıcı noktasının başvuru süresi olduğunu hatırlattı. Eğer şartları taşıyorsanız, memuriyetten ayrıldıktan sonra veya başka bir işte çalışıp o işten ayrıldıktan sonra en geç 6 ay içinde yazılı başvuruda bulunmanız şart.