article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İstifa Eden Memur da Memur Emeklisi Olabilir! SGK Uzmanı Açıkladı

İstifa Eden Memur da Memur Emeklisi Olabilir! SGK Uzmanı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2026 - 16:06

SGK uzmanı İsa Karakaş, memuriyetten kendi isteğiyle ayrılan ya da ayrılmak zorunda kalan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren kritik detayı anlattı. İşinden istifa eden memurun da memur emeklisi olabileceğine dikkat çeken Karakaş, belirlenen kurumlarda 10 yıl çalışmış olmak gerektiğinin altını çizdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Memurluktan istifa edip memur emeklisi olmak mümkün!

Memurluktan istifa edip memur emeklisi olmak mümkün!

İsa Karakaş, memurluktan ayrılan ve “Primlerim eksik kaldı şimdi ne olacak?” Diye kara kara düşünen vatandaşlara müjdeyi verdi. “Karamsarlığa kapılmayın” diyen Karakaş, memuriyetten ayrılanlarında memurluktan emekli olabileceğini anlattı. 

İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında nasıl memuriyetten emekli olunacağını anlattı. “Sosyal Güvenlik Kurumu, sadece işçi ve esnafa değil, görevinden ayrılan memurlara da kendi primini ödeyerek memuriyet statüsüyle emekli olma şansı tanıyor” diyen SGK uzmanı Karakaş, “Şartları tutanlara emeklilikte memuriyette geçen fiilî hizmetler için emeklilik ikramiyesi piyangosu da var” ifadelerini kullandı.

Kimler memuriyetten emekli olamaz?

Kimler memuriyetten emekli olamaz?

Karakaş’ın açıklamalarına göre, bu sistemden faydalanabilmek için en temel kriter hizmet süresi. Emekli Sandığı çatısı altında en az 10 yıl (3600 gün) fiilen çalışmış olmanız gerekiyor. Ücretsiz izinler, borçlanılan süreler veya yıpranma payları bu 10 yıllık süre hesabına dahil edilmiyor.

BOTAŞ, TPAO ve TÜPRAŞ gibi kurumlarda geçen süreler belirli şartlarla kabul edilirken; kurumun özelleştiği ve devlet payının yüzde 50’nin altına düştüğü tarihten sonraki çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmiyor.

Karakaş bazı 'kırmızı çizgilerin' altını çizerek bu haktan kimlerin yararlanamayacağını açıkladı: Memuriyetten çıkarılanlar, yüz kızartıcı suçlar veya 6 aydan fazla hapis cezası alanlar, hali hazırda SSK veya Bağ-Kur kapsamında zorunlu sigortalı olanlar, kendi çalışmasından dolayı zaten emekli aylığı alanlar.

İsa Karakaş, sürecin en can alıcı noktasının başvuru süresi olduğunu hatırlattı. Eğer şartları taşıyorsanız, memuriyetten ayrıldıktan sonra veya başka bir işte çalışıp o işten ayrıldıktan sonra en geç 6 ay içinde yazılı başvuruda bulunmanız şart.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın