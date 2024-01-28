İstanbul Moda’da Keyifle Kahvenizi Yudumlarken Remote Çalışabileceğiniz Mekanlar

Moda’da kruvasan denilince akla gelen yer olan Frunch çocuklar için boyama kalemlerine kadar düşünen, çalışmak isteyenler için bir üst katta sessiz bir ortam sağlayan bir mekan.

Adres: Caferağa, Dr. Esat Işık Cd. No:21B, 34710 Kadıköy/İstanbul

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Instagram: @frunchmoda

Ziyaretçi Yorumu: “Öncelikle böyle bir kruvasan yok, tuzlu ve tatlı kombinleriyle efsane, denediğim her şey harikaydı, çocuklar için isterseniz boya kalemi ve boyama kağıtları var. İçerdeki herkes güler yüzlü ve çalışmak için üst katlarında sessiz bir ortam, büyük bir masa var. Kahvelerini de söylemeden geçemeceğim, her şeyin özenle seçildiği ve büyük bir titizlikle hazırlandığı o kadar belli ki, kısacası %100 tavsiye !!.”