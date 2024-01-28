İstanbul Moda’da Keyifle Kahvenizi Yudumlarken Remote Çalışabileceğiniz Mekanlar
İstanbul Moda’da Keyifle Kahvenizi Yudumlarken Remote Çalışabileceğiniz Mekanlar
Kaynak: https://www.filgezi.com/modada-nerede...
Moda'nın huzurlu ve renkli atmosferinde uzaktan çalışmayı planlayanlar, ders çalışmayı hedefleyenler veya kitap okuma zevkini tatmak isteyenler için ideal mekanları arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Moda'da bu mekanların nerede olduğunu, konum bilgilerini ve Instagram adreslerini merak ediyorsanız hepsi bu yazıda.
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1. Sakura
2. Kara Kedi Shop Moda
3. Story Kahve & Yemek
4. Altkat Coffee Community
5. HODL
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6. Espressolab Kadıköy Moda
7. Frunch
8. Grass
9. Guten Morgen Coffee & Sourdough
10. Kava Coffee Home & La Fiancee Bakery
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