Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
İstanbul Moda’da Keyifle Kahvenizi Yudumlarken Remote Çalışabileceğiniz Mekanlar

İstanbul Moda’da Keyifle Kahvenizi Yudumlarken Remote Çalışabileceğiniz Mekanlar

Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 23:31

Moda'nın huzurlu ve renkli atmosferinde uzaktan çalışmayı planlayanlar, ders çalışmayı hedefleyenler veya kitap okuma zevkini tatmak isteyenler için ideal mekanları arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Moda'da bu mekanların nerede olduğunu, konum bilgilerini ve Instagram adreslerini merak ediyorsanız hepsi bu yazıda.

Kaynak: https://www.filgezi.com/modada-nerede...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sakura

1. Sakura

Güler yüzlü çalışanları başta olmak üzere Sakura Cafe sakince oturup okuma veya çalışma yapabileceğiniz bir yer. Ara sokakta olmasıyla da Moda’nın yoğunluğunu hissetmeyeceksiniz.

Adres: Caferağa, Gürbüz Türk Sk. 17-1, 34710 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @sakurakadikoy

Ziyaretçi Yorumu: “Modada oturup bir şeyler okuyabileceğiniz sakin güzel bir cafe… Ev yapımı ice teaseri çok güzel tavsiye ederim.”

2. Kara Kedi Shop Moda

2. Kara Kedi Shop Moda

Moda’da kahvesi ve tatlılarıyla oldukça beğenilen Kara Kedi Coffee Moda arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz gibi çalışmak isteyenler içinde oldukça uygun.

Adres: Caferağa, Moda Bostanı Sk. 32/D, 34710 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @karakedicoffee

Ziyaretçi Yorumu: “Arkadaşlarımla geçen hafta sonu gittik kahveleri ve tatlıları çok güzeldi mekan tasarımı oldukça güzel ferah kendinizi rahat hissedebileceğiniz güler yüzlü çalışanları olan bir kafeydi.”

3. Story Kahve & Yemek

3. Story Kahve & Yemek

Atmosferiyle, tatlılarıyla ve kahveleri ile beğenilen Story Kahve ve Yemek müzikleri ve sakinliği ile de Moda’da sevilen bir mekan. 

Adres: Caferağa, Dalga Sk. No:22, 34710 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @storycoffeeroastery

Ziyaretçi Yorumu: “Ortam çok güzel, sakin ve tek vakit geçirmeye de uygundu.”

4. Altkat Coffee Community

4. Altkat Coffee Community

Gece geç saatlere kadar açık olması kahve severler için en büyük artı olan Altkat Coffee Community mekan olarak resmen iç açıyor. 3 katlı mekanın içi dışı ayrı güzel.

Adres: Caferağa, Dalga Sk. No:19, 34710 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @altkatcoffee

Ziyaretçi Yorumu: “Moda’da gidilebilecek sakin, ortamı güzel bir mekan. Tatlı olarak browni yedik çok beğendik tazeydi ve tatlılar her gün değiştiğini söylediler. Kahve olarak flat white güzel bir seçimdi. Yolunuz düşerse mutlaka ziyaret edin😊.”

5. HODL

5. HODL

Moda’nın kalbinde sakinliği, çalışma ortamına uygunluğu ve lezzetli kahveleriyle Hodl adeta “aranılan kan”! Giderseniz tatlılarını da mutlaka denemelisiniz.

Adres: Caferaga Mah, Moda Bostanı Sk. No.26/C, 34710 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @hodlmoda

Ziyaretçi Yorumu: “Butik bir yer kahveleri çok güzel, hoş sohbet edebileceğiniz ve aynı zamanda bilgisayarınızla çalışma yapabileceğiniz bir yer.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Espressolab Kadıköy Moda

6. Espressolab Kadıköy Moda

Moda’da manzarası ve lokasyonu dikkat çeken Espressolab Kadıköy Moda bazen kalabalık olsa da oldukça beğeniliyor.  

Adres: Caferağa, Moda Cd. No: 171/A, 34710 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @espressolab

Ziyaretçi Yorumu: “Hafta içi erken saatte geldim, inanılmaz keyifli olmuş, bayıldık. Sakın, sessiz ve huzurlu🤌🏻.”

7. Frunch

7. Frunch

Moda’da kruvasan denilince akla gelen yer olan Frunch çocuklar için boyama kalemlerine kadar düşünen, çalışmak isteyenler için bir üst katta sessiz bir ortam sağlayan bir mekan.

Adres: Caferağa, Dr. Esat Işık Cd. No:21B, 34710 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın

Instagram: @frunchmoda

Ziyaretçi Yorumu: “Öncelikle böyle bir kruvasan yok, tuzlu ve tatlı kombinleriyle efsane, denediğim her şey harikaydı, çocuklar için isterseniz boya kalemi ve boyama kağıtları var. İçerdeki herkes güler yüzlü ve çalışmak için üst katlarında sessiz bir ortam, büyük bir masa var. Kahvelerini de söylemeden geçemeceğim, her şeyin özenle seçildiği ve büyük bir titizlikle hazırlandığı o kadar belli ki, kısacası %100 tavsiye !!.”

8. Grass

8. Grass

Samimi ve hoş ambiyansı ile Grass güzel müzikleri ve kahveleriyle kalbinizi çalacak. Çalışmak isteyenler için çok güzel alanları var.

Adres: Caferağa, Cemal Süreya Sk 30/A, 34710 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @grasscoffeebakery

Ziyaretçi Yorumu: “Grass ders çalışabilinecek ve o çevrenin en hesaplı kahvecisi…”

9. Guten Morgen Coffee & Sourdough

9. Guten Morgen Coffee & Sourdough

Guten Morgen gerek WİFİ gerek çalışmak isteyenler için uygun masalarıyla Moda’da güzel bir tercih olabilir. Tatlıları gayet lezzetli.

Adres: Caferağa, Fırıldak Sk. No:19, 34710 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @gutenmorgenistanbul

Ziyaretçi Yorumu: “Çok tatlı minik bir mekan. Tatlıları çok lezzetli. Özellikle remote çalışanlar için güzel bir tercih olabilir.”

10. Kava Coffee Home & La Fiancee Bakery

10. Kava Coffee Home & La Fiancee Bakery

Kahveleri, tatlıları ve yemekleriyle çalışırken günün nasıl geçtiğini anlamayacağınız Kava çalışmak için oldukça sakin bir yer.

Adres: Caferağa, Leylek Sk No: 20/A, 34710 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın

Instagram: @kavacoffeehome

Ziyaretçi Yorumu: “Kahve oldukça iyiydi, çalışmak için sakin ve rahat bir yer. Kadıköy'ün göbeğinde çok güzel bir yer. Şiddetle tavsiye edilir.”

Bu içerik de dikkatinizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?