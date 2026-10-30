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İstanbul-Kopenhag Uçağı Kalkıştan 45 Dakika Sonra Kuş Sürüsüne Çarptı

İstanbul-Kopenhag Uçağı Kalkıştan 45 Dakika Sonra Kuş Sürüsüne Çarptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 15:41 Son Güncelleme: 30.10.2026 - 17:24
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kopenhag'a hareket eden bir yolcu uçağı, kalkıştan yaklaşık 45 dakika sonra kuş sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçağın kanat bölümünde hasar oluştu. Uçak İstanbul'a geri dönerek sorunsuz şekilde yere indi.

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Kalkıştan 45 dakika sonra kuş sürüsüne girdi, uçak İstanbul'a geri döndü.

Kalkıştan 45 dakika sonra kuş sürüsüne girdi, uçak İstanbul'a geri döndü.

Kopenhag seferi bu sabah saat 09.10'da planlanmıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan uçak, kalkışın üzerinden yaklaşık 45 dakika geçtikten sonra bir kuş sürüsünün içine girdi. Çarpışmanın şiddetiyle uçağın kanat bölümünde hasar meydana geldi.

Yaşanan hasarın ardından uçak yoluna devam etmedi ve İstanbul'a geri döndü. Havalimanına dönen uçak piste indi. 

Kısa süreli paniğin ardından uçaktaki yolcular, seyahatlerine devam etmek üzere başka bir uçağa aktarıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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