İstanbul-Kopenhag Uçağı Kalkıştan 45 Dakika Sonra Kuş Sürüsüne Çarptı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kopenhag'a hareket eden bir yolcu uçağı, kalkıştan yaklaşık 45 dakika sonra kuş sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçağın kanat bölümünde hasar oluştu. Uçak İstanbul'a geri dönerek sorunsuz şekilde yere indi.
Kalkıştan 45 dakika sonra kuş sürüsüne girdi, uçak İstanbul'a geri döndü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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