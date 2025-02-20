İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 21 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?
İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 21 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?
Yurt genelinde etkisini gösteren Altay kar fırtınası, İstanbul'u beyaza bürüdü. Şehrin dört bir yanından kar manzaraları gelirken trafik artışı da gözlerden kaçmadı. Kar yağışının etkisinin devam edeceği açıklanan Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde, dün eğitime verilen aranın 21 Şubat'ta da devam edip etmeyeceği yer aldı. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?
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Sibirya kökenli soğu hava dalgası yurt genelinde etkisini gösterirken, 20 Şubat'ta 35 ilde ve bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verilmişti.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve İBB'nin kar uyarıları da devam ederken, okulların tatil olup olmayacağı ise merak konusu oldu.
Peki, 21 Şubat 2025 Cuma Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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