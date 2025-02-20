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İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 21 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 21 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?

tatil kar yağışı İstanbul kar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 18:21

Yurt genelinde etkisini gösteren Altay kar fırtınası, İstanbul'u beyaza bürüdü. Şehrin dört bir yanından kar manzaraları gelirken trafik artışı da gözlerden kaçmadı. Kar yağışının etkisinin devam edeceği açıklanan Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde, dün eğitime verilen aranın 21 Şubat'ta da devam edip etmeyeceği yer aldı. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?

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Sibirya kökenli soğu hava dalgası yurt genelinde etkisini gösterirken, 20 Şubat'ta 35 ilde ve bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Sibirya kökenli soğu hava dalgası yurt genelinde etkisini gösterirken, 20 Şubat'ta 35 ilde ve bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verilmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklama ile 19 Şubat'ta başlayan kar yağışının 24 Şubat Pazartesi gününe kadar aralıklar da olsa devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve İBB'nin kar uyarıları da devam ederken, okulların tatil olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve İBB'nin kar uyarıları da devam ederken, okulların tatil olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

Peki, 21 Şubat 2025 Cuma Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Peki, 21 Şubat 2025 Cuma Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi?

İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Haber'e yaptığı açıklamada 21 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Bu kapsamda eğitime verilen ara İstanbul ili genelinde geçerli oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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