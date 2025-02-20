İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 21 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?

Yurt genelinde etkisini gösteren Altay kar fırtınası, İstanbul'u beyaza bürüdü. Şehrin dört bir yanından kar manzaraları gelirken trafik artışı da gözlerden kaçmadı. Kar yağışının etkisinin devam edeceği açıklanan Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde, dün eğitime verilen aranın 21 Şubat'ta da devam edip etmeyeceği yer aldı. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?