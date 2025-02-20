Yarın Okullar Tatil mi? 21 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?
Yarın Okullar Tatil mi? 21 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?
Sibirya soğuklarının etkili olmaya başladığı ülkemizde kar yağışı yüzünü gösterdi. Şubat ayının sonlarına doğru Altay Kar Fırtınasının başlamasıyla birçok kent beyaza büründü. Şehir merkezleri karla kaplanırken eğitim öğretim hayatının olumsuz etkilenmemesi adına okullar tatil edildi. Özellikle megakent İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oldu. '21 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?' sorusu ise milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor.
Peki yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi?
İşte 21 Şubat kar tatili olan iller...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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