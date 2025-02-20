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Yarın Okullar Tatil mi? 21 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?

Yarın Okullar Tatil mi? 21 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 17:49

Sibirya soğuklarının etkili olmaya başladığı ülkemizde kar yağışı yüzünü gösterdi. Şubat ayının sonlarına doğru Altay Kar Fırtınasının başlamasıyla birçok kent beyaza büründü. Şehir merkezleri karla kaplanırken eğitim öğretim hayatının olumsuz etkilenmemesi adına okullar tatil edildi. Özellikle megakent İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oldu. '21 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?' sorusu ise milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 

Peki yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi?

İşte 21 Şubat kar tatili olan iller...

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21 Şubat Hava Durumu

21 Şubat Hava Durumu

20 Şubat perşembe günü ülkemizin birçok kesimi kara teslim oldu. Sibirya soğuklarının ülkeye giriş yapmasının ardından kentlerimiz beyaz örtüyle kaplandı. 21 Şubat Cuma hava durumuna göre okullarda kar tatili olup olmadığı açıklanacak.

21 Şubat Cuma günü ülke genelinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere, ülkemizin Kuzey ve Doğu kesimlerinde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Yarın (21 Şubat) Okul Var mı? 21 Şubat Kar Tatil Olan İller

Yarın (21 Şubat) Okul Var mı? 21 Şubat Kar Tatil Olan İller

21 Şubat tarihinde bazı illerde eğitim ve öğretime ara verildi. Yarın tatil olan iller: Kocaeli, Samsun, Trabzon, Sakarya, Muş, Yalova, Ordu, İstanbul

(liste güncellenecektir)

Yarın İstanbul'da Okullar Tatil mi? İstanbul Valisi Açıklamaları Son Dakika

Yarın İstanbul'da Okullar Tatil mi? İstanbul Valisi Açıklamaları Son Dakika

Yarın (21 Şubat Cuma) İstanbul'da kar tatili ilan edildi.

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışının ardından geçtiğimiz günlerde de okullar tatil edilmişti. İstanbul Valisi'nin açıklamasına göre 21 Şubat Cuma günü İstanbul'da eğitime bütün ilçelerde bir gün ara verildi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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