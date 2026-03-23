İstanbul’da Pilot Bölge Seçilen 40 Kilometrelik Güzergahta 5G Altyapısı Oluşturuldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ iş birliğinde hayata geçirilen projenin, tamamen yerli ve millî bir AR-GE çalışması olarak öne çıktığını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projede 5G ve fiber altyapı kurulumlarını tamamladıklarını, test sürecinin yakında başlayacağını duyurdu.

Çalışmayla, yoldaki trafik güvenliğinin ve yol konforunun en üst düzeye çıkarılacağını ve seyahat süresinde önemli oranda düşüş yaşanmasının hedeflendiğini vurgulayan Uraloğlu, 'Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta, 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını sağladık.' değerlendirmesinde bulundu.