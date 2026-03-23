İstanbul’da Pilot Bölge Seçilen 40 Kilometrelik Güzergahta 5G Altyapısı Oluşturuldu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.03.2026 - 14:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 5G altyapı oluşturulduğunu açıkladı. Yeni uygulama ile yolda oluşan kazalar, buzlanma, yola düşen parçalar sistem tarafından anında tespit edilecek ve yolculara bilgilendirme yapılabilecek.

İstanbul’da 5G altyapısı ile donatılmış pilot karayolu uygulamasına geçilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ iş birliğinde hayata geçirilen projenin, tamamen yerli ve millî bir AR-GE çalışması olarak öne çıktığını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projede 5G ve fiber altyapı kurulumlarını tamamladıklarını, test sürecinin yakında başlayacağını duyurdu.

Çalışmayla, yoldaki trafik güvenliğinin ve yol konforunun en üst düzeye çıkarılacağını ve seyahat süresinde önemli oranda düşüş yaşanmasının hedeflendiğini vurgulayan Uraloğlu, 'Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta, 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını sağladık.' değerlendirmesinde bulundu.

5G altyapısı olan yol şoförlere ne sağlayacak?

Yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumların sistem tarafından anlık tespit edileceğine ve yol kullanıcılarının anında bilgilendirileceğine; kamera, yol sensörleri, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme, olay algılama, meteorolojik bilgi sistemleri ve değişken mesaj işaretlerinin de devreye gireceğine değinen Uraloğlu, bu sayede vatandaşların güvenliğinin artacağını, yol ağının daha etkin ve verimli kullanılacağını, yollardaki gereksiz beklemelerin en aza ineceğini vurguladı.

Uraloğlu, çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin şu bilgileri aktardı:

'Kurulum çalışmalarını tamamladığımız bu pilot koridorda artık test süreçlerine geçiyoruz. Sahada gerçek zamanlı veri akışını izleyerek, sistemin tüm bileşenlerini eş zamanlı olarak deneyeceğiz. 5G destekli akıllı ulaşım altyapımızı, farklı trafik senaryoları ve değişken hava koşulları altında kapsamlı şekilde test ederek, en yüksek performansa ulaştırmayı hedefliyoruz. Elde edeceğimiz sonuçlarla sistemi daha da geliştireceğiz.'

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
