İstanbul’da Korku Dolu Anlar: 14 Katlı Apartmanda Doğalgaz Patlaması!
İstanbul’da Korku Dolu Anlar: 14 Katlı Apartmanda Doğalgaz Patlaması!
İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan 14 katlı bir aparmanın giriş katında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama sebebiyle olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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