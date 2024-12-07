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Bakanlıktan Toplatma Kararı: Kırtasiye Ürünlerinde Yüksek Kanserojen Madde Tespit Edildi

Bakanlıktan Toplatma Kararı: Kırtasiye Ürünlerinde Yüksek Kanserojen Madde Tespit Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2024 - 08:27

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimler sonrasında ifşa ettiği işletmelerin, dana eti yerine domuz, eşek ve at eti kullandığı, saf zeytinyağı diye satılan ürünlerde yabancı madde kullandığı ve daha birçok tağşiş yapılan ürün ortaya çıkmıştı. Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada ise kırtasiye ürünlerinde yüksek kanserojen madde tespit edildiği, oyuncaklarda ise boğulma riski olabileceği yer aldı. Bakanlık, 10 ürünün piyasadan toplanmasına karar verdi.

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Gıdada yapılan taklit ve tağşiş sebebiyle yurttaşların sağlığı ile nasıl oynandığı ortaya çıkmıştı.

Gıdada yapılan taklit ve tağşiş sebebiyle yurttaşların sağlığı ile nasıl oynandığı ortaya çıkmıştı.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, Ticaret Bakanlığı da ürünlerinde büyük risk tespit edilen firmaları ifşa etti.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, Ticaret Bakanlığı da ürünlerinde büyük risk tespit edilen firmaları ifşa etti.

Kaynak

Bakanlık, Çin menşeli “Maxx Plus” marka boyama kalemlerinde kanserojen etkiye sahip olan fitalatın limit üzerinde kullanıldığını belirledi. Ayrıca yine Çin’den gelen “Sevimli Balıkçı” marka oyuncağın boğulma riski oluşturduğu, “Seven Color Crystall Ball” adlı suda büyüyen oyuncağın da 24 saat sonrası yüzde 50’den fazla büyüdüğü ve boğulmaya neden olabileceği tespit edildi.

Bakanlık, Çin menşeli “Maxx Plus” marka boyama kalemlerinde kanserojen etkiye sahip olan fitalatın limit üzerinde kullanıldığını belirledi. Ayrıca yine Çin’den gelen “Sevimli Balıkçı” marka oyuncağın boğulma riski oluşturduğu, “Seven Color Crystall Ball” adlı suda büyüyen oyuncağın da 24 saat sonrası yüzde 50’den fazla büyüdüğü ve boğulmaya neden olabileceği tespit edildi.

Bakanlığın piyasadan toplanmasına karar verdiği diğer ürünler ise şöyle

Bakanlığın piyasadan toplanmasına karar verdiği diğer ürünler ise şöyle

Pakistan menşeli “Kidz Tryon” marka çocuk kaleci eldiveninde limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi. 

Matrax” marka yere serilen etkinlik döşemesinde boğulma riski belirlendi. 

Louren”, “Miss Seremix”, “Morçilek” ve “Zıpır Gülravaniç” markalarına ait bazı çocuk ve bebek kıyafetinin boğulma riski taşıdığı tespit edildi. 

Myhaf” marka tuz ruhu uyarı ve kilitli kapak olmaması nedeniyle toplatılıyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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