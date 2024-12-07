Bakanlıktan Toplatma Kararı: Kırtasiye Ürünlerinde Yüksek Kanserojen Madde Tespit Edildi
Bakanlıktan Toplatma Kararı: Kırtasiye Ürünlerinde Yüksek Kanserojen Madde Tespit Edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimler sonrasında ifşa ettiği işletmelerin, dana eti yerine domuz, eşek ve at eti kullandığı, saf zeytinyağı diye satılan ürünlerde yabancı madde kullandığı ve daha birçok tağşiş yapılan ürün ortaya çıkmıştı. Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada ise kırtasiye ürünlerinde yüksek kanserojen madde tespit edildiği, oyuncaklarda ise boğulma riski olabileceği yer aldı. Bakanlık, 10 ürünün piyasadan toplanmasına karar verdi.
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Gıdada yapılan taklit ve tağşiş sebebiyle yurttaşların sağlığı ile nasıl oynandığı ortaya çıkmıştı.
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Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, Ticaret Bakanlığı da ürünlerinde büyük risk tespit edilen firmaları ifşa etti.
Bakanlık, Çin menşeli “Maxx Plus” marka boyama kalemlerinde kanserojen etkiye sahip olan fitalatın limit üzerinde kullanıldığını belirledi. Ayrıca yine Çin’den gelen “Sevimli Balıkçı” marka oyuncağın boğulma riski oluşturduğu, “Seven Color Crystall Ball” adlı suda büyüyen oyuncağın da 24 saat sonrası yüzde 50’den fazla büyüdüğü ve boğulmaya neden olabileceği tespit edildi.
Bakanlığın piyasadan toplanmasına karar verdiği diğer ürünler ise şöyle
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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