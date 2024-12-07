Bakanlıktan Toplatma Kararı: Kırtasiye Ürünlerinde Yüksek Kanserojen Madde Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimler sonrasında ifşa ettiği işletmelerin, dana eti yerine domuz, eşek ve at eti kullandığı, saf zeytinyağı diye satılan ürünlerde yabancı madde kullandığı ve daha birçok tağşiş yapılan ürün ortaya çıkmıştı. Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada ise kırtasiye ürünlerinde yüksek kanserojen madde tespit edildiği, oyuncaklarda ise boğulma riski olabileceği yer aldı. Bakanlık, 10 ürünün piyasadan toplanmasına karar verdi.