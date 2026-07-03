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İstanbul'da Çağrı Merkezi Üzerinden Avrupalıları Dolandıran Örgüt Çökertildi

İstanbul'da Çağrı Merkezi Üzerinden Avrupalıları Dolandıran Örgüt Çökertildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.07.2026 - 13:35
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çekya makamlarıyla ortak yürütülen çalışmada, yapay zeka kullanarak Avrupa'daki kişileri polis ve savcı gibi arayıp dolandırdığı belirlenen uluslararası suç ağına baskın yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden Avrupalıları dolandıran suç şebekesi çökertildi.

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Operasyonun detaylarını Bakan Gürlek duyurdu:

Gürlek 'Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir.' ifadelerini kullandı.

Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Uluslararası suç örgütünün çağrı merkezi, yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Ssöz konusu suç organizasyonunun İstanbul'un Maslak bölgesinde bulunan bir iş merkezinde faaliyet gösteren çağrı merkezi üzerinden yönetildiği, iş yerinde 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu ve bu şahısların suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi. 

Suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale el konulurken dijital deliller üzerinde yürütülen incelemelerde örgütün faaliyetlerinin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve diğer mağdurların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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