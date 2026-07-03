İstanbul'da Çağrı Merkezi Üzerinden Avrupalıları Dolandıran Örgüt Çökertildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çekya makamlarıyla ortak yürütülen çalışmada, yapay zeka kullanarak Avrupa'daki kişileri polis ve savcı gibi arayıp dolandırdığı belirlenen uluslararası suç ağına baskın yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden Avrupalıları dolandıran suç şebekesi çökertildi.
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Operasyonun detaylarını Bakan Gürlek duyurdu:
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Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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