İstanbul'da Çağrı Merkezi Üzerinden Avrupalıları Dolandıran Örgüt Çökertildi

Uluslararası suç örgütünün çağrı merkezi, yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Ssöz konusu suç organizasyonunun İstanbul'un Maslak bölgesinde bulunan bir iş merkezinde faaliyet gösteren çağrı merkezi üzerinden yönetildiği, iş yerinde 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu ve bu şahısların suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

Suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale el konulurken dijital deliller üzerinde yürütülen incelemelerde örgütün faaliyetlerinin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve diğer mağdurların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.