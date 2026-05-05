İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 9-10 Mayıs 2026 Tiyatro Oyunları

Filler ve Karıncalar

Tür: Dram / Anti-Emperyalist Manifesto

Konu: Yaşar Kemal'in 'Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca' adlı eserinden uyarlanan oyun, kapitalist sömürü düzenine, kültürel asimilasyona ve işbirlikçi zihniyete karşı ezilenlerin direnişini masalsı bir alegoriyle anlatmaktadır. Karıncalar emekçi sınıfın dayanışmasını temsil ederken, Filler Sultanı burjuvazinin baskıcı otoritesini simgeler. Sınıf çatışmasını ve umudu sahneye taşıyan güçlü bir yapımdır.

Mekan: Fişekhane Ana Sahne

Saat: 10 Mayıs Pazar – 20:30

Oyuncular: Boran Özsaygı, Canberk Dikmen, Can Seçki, Derya Özsoy, Dorukhan Kenger, Erdi Öztürk, Murat Aytekin, Nihal Parlak

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz

Tür: Dram / Trajedi (Çağdaş Uyarlama)

Konu: Sam Shepard'ın 1980 tarihli 'True West' eserinin güncel bir yorumu olan oyun, kentli ve eğitimli bir senarist ile ormanlara sığınmış özgür ruhlu hırsız kardeşinin hikayesini merkeze alır. İki kardeşin birbirini keşfetme ve birbirine dönüşme sürecinde; kentin doğayla, sanatın ticaretle ve insanın kendi kurduğu sistemle olan savaşı psikolojik bir gerilimle anlatılmaktadır.

Mekan: Fişekhane İkinci Sahne

Saat: 9 Mayıs Cumartesi – 12:00

Oyuncular: Serhat Teoman, Buğra Gülsoy, Burak Sarımola, Ayşe Lebriz Berkem

Konken Partisi

Tür: Komedi / Duygusal Dram

Konu: D. L. Coburn'un Pulitzer ödüllü eserinden uyarlanan bu duygusal komedi, hayatlarının sonbaharında tesadüfen yolları kesişen Fonsia ve Weller'in hikayesidir. Zamanlarını konken partileriyle geçirirken, bir yandan da tüm geçmişlerini, hatalarını ve hayallerini masaya yatırarak 'oyunda kaybetseler bile hayatta kazanmak için asla geç olmadığı' mesajını verirler.

Mekan: Trump Sahne

Saat: 10 Mayıs Pazar – 15:00Oyuncular: Mehmet Atay, Melek Baykal