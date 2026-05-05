İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 9-10 Mayıs 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 19:22

İstanbul’da tiyatro sahneleri bu hafta sonu da yoğun bir programla izleyici karşısına çıkıyor. 9–10 Mayıs tarihlerinde şehrin farklı noktalarında sahnelenecek oyunlar, klasik eserlerden modern yapımlara kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Kültür-sanat etkinliklerini takip edenler için hafta sonu programı dikkat çekiyor.

Avrupa Yakası

Filler ve Karıncalar

Tür: Dram / Anti-Emperyalist Manifesto

Konu: Yaşar Kemal'in 'Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca' adlı eserinden uyarlanan oyun, kapitalist sömürü düzenine, kültürel asimilasyona ve işbirlikçi zihniyete karşı ezilenlerin direnişini masalsı bir alegoriyle anlatmaktadır. Karıncalar emekçi sınıfın dayanışmasını temsil ederken, Filler Sultanı burjuvazinin baskıcı otoritesini simgeler. Sınıf çatışmasını ve umudu sahneye taşıyan güçlü bir yapımdır.

Mekan: Fişekhane Ana Sahne

Saat: 10 Mayıs Pazar – 20:30

Oyuncular: Boran Özsaygı, Canberk Dikmen, Can Seçki, Derya Özsoy, Dorukhan Kenger, Erdi Öztürk, Murat Aytekin, Nihal Parlak

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz

Tür: Dram / Trajedi (Çağdaş Uyarlama)

Konu: Sam Shepard'ın 1980 tarihli 'True West' eserinin güncel bir yorumu olan oyun, kentli ve eğitimli bir senarist ile ormanlara sığınmış özgür ruhlu hırsız kardeşinin hikayesini merkeze alır. İki kardeşin birbirini keşfetme ve birbirine dönüşme sürecinde; kentin doğayla, sanatın ticaretle ve insanın kendi kurduğu sistemle olan savaşı psikolojik bir gerilimle anlatılmaktadır.

Mekan: Fişekhane İkinci Sahne

Saat: 9 Mayıs Cumartesi – 12:00

Oyuncular: Serhat Teoman, Buğra Gülsoy, Burak Sarımola, Ayşe Lebriz Berkem

Konken Partisi

Tür: Komedi / Duygusal Dram

Konu: D. L. Coburn'un Pulitzer ödüllü eserinden uyarlanan bu duygusal komedi, hayatlarının sonbaharında tesadüfen yolları kesişen Fonsia ve Weller'in hikayesidir. Zamanlarını konken partileriyle geçirirken, bir yandan da tüm geçmişlerini, hatalarını ve hayallerini masaya yatırarak 'oyunda kaybetseler bile hayatta kazanmak için asla geç olmadığı' mesajını verirler.

Mekan: Trump Sahne

Saat: 10 Mayıs Pazar – 15:00Oyuncular: Mehmet Atay, Melek Baykal

Anadolu Yakası

Hayvan Çiftliği

Tür: Dram / Distopik Uyarlama

Konu: George Orwell'in kült romanının etkileyici bir sahne uyarlamasıdır. Çiftlikteki hayvanların, insan efendilerine karşı başlattıkları eşitlikçi devrimin, zamanla domuzların (özellikle Napoleon karakteri) diktatörlüğüne dönüşmesini anlatır. İktidar hırsı, propaganda teknikleri ve toplumların nasıl kolayca manipüle edilebildiği evrensel bir dille sergilenir.

Mekan: Oyun Atölyesi (Moda)

Saat: 9 Mayıs Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Muharrem Özcan, Şirin Kılavuz, Ezgi Coşkun, Ayhan Bekdemir, Beran Kotan

Feramuz Pis!

Tür: Dram / Aile Hikayesi / Büyülü Gerçekçilik

Konu: İstanbul Feriköy'de hayata tutunmaya çalışan Mardin göçmeni Süryani bir ailenin merkezinde, doğuştan özel gereksinimli, süper kahramanlara ve ateşe tutkun Feramuz yer alır. Aile üyelerinin ertelenmiş hayalleri, umutsuz aşkları ve loto mucizeleri arayışı arasında özel bir bireyle yaşam kurma çabaları, Feramuz'un saf ve düşsel dünyası üzerinden izleyiciye aktarılmaktadır.

Mekan: Baba Sahne

Saat: 10 Mayıs Pazar – 16:00

Oyuncular: Çiçek Dilligil, Çağdaş Tekin, Aybanu Aykut, Batur Belirdi, Dilara Mücaviroğlu, Melisa Berberoğlu, Ataberk Öge

Sesler

Tür: Tek Kişilik Oyun / Anlatı / İşitsel Performans

Konu: Sahnede cihazlar, fotoğraflar ve kayıtlarla dolu teknik bir masanın ardında duran genç bir adamın, çocukluğundan başlayarak seslere duyduğu derin ilgiyi anlattığı bir performans. Başlangıçta oldukça kişisel görünen bu anlatı, zamanla ortak hafızamızda yer eden şimdiki zamana ve yüzyıllar öncesine ait sesleri seyirciyle birlikte hatırladığımız, duygusal ve sezgisel bir deneyime evrilir.

Mekan: DasDas Sahne (Paribu Art)

Saat: 10 Mayıs Pazar – 20:00

Oyuncular: Salih Bademci

Windsor'un Şen Kadınları

Tür: Öğrenci Performansları / Üniversite Tiyatroları (İBB Sahneleri)

Konu: William Shakespeare'in klasik komedisinden uyarlanan ve Türk-Alman Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen eser, Windsor kasabasında geçen; kadın zekası, dostluk, kıskançlık ve dayanışma temalarını eğlenceli ve renkli bir toplumsal hicivle ele almaktadır.

Mekan: İBB Ümraniye Sahnesi

Saat: 10 Mayıs Pazar – 20:00Oyuncular: Türk-Alman Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencileri (Geniş kadrolu topluluk performansı)

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
