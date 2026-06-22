İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 27-28 Haziran 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Hafta sonunu sinema keyfiyle değerlendirmek isteyenler için İstanbul’daki salonlarda 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde vizyonda olan filmleri derledik. Aksiyon, korku, animasyon ve farklı türlerden yapımların yer aldığı hafta sonu seçkisinde hem yeni vizyona giren hem de gösterimi devam eden filmler sinemaseverleri bekliyor. (İstanbul)

İstanbul’da bu hafta sonu hangi filmlerin oynadığını, öne çıkan yapımları ve sinema salonlarındaki seçenekleri sizler için listeledik. (İstanbul)