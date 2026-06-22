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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 27-28 Haziran 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 27-28 Haziran 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 21:36
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Hafta sonunu sinema keyfiyle değerlendirmek isteyenler için İstanbul’daki salonlarda 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde vizyonda olan filmleri derledik. Aksiyon, korku, animasyon ve farklı türlerden yapımların yer aldığı hafta sonu seçkisinde hem yeni vizyona giren hem de gösterimi devam eden filmler sinemaseverleri bekliyor. (İstanbul)

İstanbul’da bu hafta sonu hangi filmlerin oynadığını, öne çıkan yapımları ve sinema salonlarındaki seçenekleri sizler için listeledik. (İstanbul)

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Korku ve Gerilim

Korku ve Gerilim

Sleepwalker

Konu: Gizemli olayların etrafında şekillenen, uyurgezerlik temalı psikolojik bir korku ve gerilim hikayesi.Yönetmen: Brandon Auman

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D'Angelo

Ölünün Laneti

Konu: Morgda sahipsiz kaldığı için defnedilemeyen ve lanetli olduğuna inanılan bir cenazenin, yakınları tarafından teslim alınmasıyla başlayan sıra dışı olaylar silsilesi konu ediliyor.Yönetmen: Aziz Özuysal

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Gürcan Koç, Mustafa Atalı, Aden Lina Tavaslı

Derin Kabus

Konu: Los Angeles'tan Şanghay'a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalanlar, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpekbalıklarıyla karşı karşıya kalır.Yönetmen: Renny Harlin

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Angus Sampson

Cinhar

Konu: Çocukluğundan beri büyüler ve ruhani varlıklarla uğraşan bu genç kız ruhunda annelerinden kalan bir sır taşımaktadır. Acının yerini giderek derinleşen bir dehşet alırken, açılan kapı artık kapanmaz.Yönetmen: Özgür Akbaş

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Sudenur Balcı, Zeynep Kıvanç, Recep Özdemir

Dakhul

Konu: Komşusunun yaptığı kıskançlık büyüsüne maruz kalan Aslı'nın, bu lanetten kurtulmak için bir büyücüye başvurması sonrası başından geçenleri anlatıyor.Yönetmen: Abbas Karatekin

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Merve Peker Akay, Jale Ak, Zuhal Deliağaoğlu

Define: Cinler Uyandı

Konu: Kırk Dereli Köyü'ne yüzey araştırması için gelen arkeolog Hazal ve arkadaşlarının, kendilerini 25 yıl önce köyde yaşanmış cin lanetinin içerisinde bulmalarını anlatıyor.Yönetmen: Bülent Orçin

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Mustafa Zeren, Ertan Deniz Tatlı, Emirhan Uyanık

Aksiyon / Macera

Aksiyon / Macera

Supergirl

Konu: Acımasız bir düşmanın tehdidiyle karşı karşıya kalan Kara Zor-El, Supergirl kimliğiyle güçlerini beklenmedik bir yoldaşla birleştirir. İntikam ve adalet için çıktıkları bu yol, destansı bir yıldızlararası yolculuğa dönüşür.Yönetmen: Craig Gillespie

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts

Dikkat: Kıyamet!

Konu: İnsanlığı tehdit eden dondurucu bir tehlikenin serbest kalmasıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatan bilim-kurgu ve korku filmi.Yönetmen: Jonny Campbell

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson

Koloni

Konu: Salgın yayılıp enfekte olanlar dönüşmeye başlarken, yetkililer tüm tesisi karantinaya alır ve hayatta kalanlar giderek büyüyen tehditle içeride mahsur kalır.Yönetmen: Yeon Sang-ho

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook

İfşa Günü

Konu: Yeryüzündeki dünya dışı varlıkları ele alan film, yalnız olmadığımızı öğrenmenin ve bunun kanıtlanmasının yaratacağı korkuyu işliyor.Yönetmen: Steven Spielberg

Vizyon Tarihi: 10 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth

Normal

Konu: Küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan bir adamın, yerel bir banka soygununun ardından kasabadaki karanlık gizemleri gün yüzüne çıkarmasını konu alıyor.Yönetmen: Ben Wheatley

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2

Konu: Açlık Oyunları serisinin bu son bölümünde, Alaycı Kuş olarak sembol haline gelen Katniss Everdeen'in önderliğinde tüm mıntıkalar Capitol'e karşı ayaklanıyor.Yönetmen: Francis Lawrence

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Dram

Dram

Serseri

Konu: Evsizlik ve bağımlılıkla mücadele eden genç bir adamın, hayatını düzeltmeye çalışırken kendi kendini yıkım döngüsüne hapsolmasını anlatan sarsıcı bir hikaye.Yönetmen: Harris Dickinson

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Frank Dillane, Megan Northam, Karyna Khymchuk

Robin Hood'un Ölümü

Konu: Yaşadığı kayıplar ve verdiği mücadeleler onu yıpratmıştır. Ormana ve eski hayatına geri dönen Robin, son bir hesaplaşmanın eşiğine gelir.Yönetmen: Michael Sarnoski

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård

Romantik Kahraman

Konu: Yıllar içinde şekillenen ve alışkanlığın ötesinde duygusal bir temele dayanan bu trajik süreç; karakterlerin yollarının kesişmesiyle birlikte, geçmişin hesaplarının kapandığı bir hesaplaşmaya dönüşür.Yönetmen: Gabriel Beristain

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Ron Perlman, Megan Montaner, Natti Natasha

Aynalar No. 3

Konu: Bir araba kazasından mucizevi bir şekilde kurtulan bir kadının hikayesini konu ediyor.Yönetmen: Christian Petzold

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt

Komedi

Komedi

7 Dogs

Konu: Orta Doğu'ya yayılması planlanan son derece tehlikeli yeni bir uyuşturucuyu durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalan iki düşman, kendilerini ölümcül bir operasyonun içinde bulur.Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Monica Bellucci

Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer

Konu: Otele misafir olarak gelen servet avcısı Gamze'ye aşık olan Tufan'ın, Serdar'la arasındaki güç dengesinin bozulmasıyla otelde başlayan kıskançlık, ihanet ve aile hesaplaşmaları.Yönetmen: Abdurrahman Akarsu, Kadri Beran Taşkın

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Onur Akbay, Ali Sürmeli, İrfan Ballı

Korkunç Bir Film

Konu: Yirmi altı yıl önce maskeli bir katilden kaçmayı başaran kahramanların yeniden katilin hedefinde olduğu, hiçbir klişenin hayatta kalamadığı komedi dolu bir hayatta kalma serüveni.Yönetmen: Michael Tiddes

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris

Animasyon / Aile / Fantastik

Animasyon / Aile / Fantastik

Oyuncak Hikayesi 5

Konu: Oyuncak Hikayesi serisinin beşinci filmi; Buzz, Woody, Jessie'nin başını çektiği oyuncakların, günümüz çocuklarının elinden düşürmediği elektronik aletlerle karşı karşıya gelmesini anlatıyor.Yönetmen: Andrew Stanton, McKenna Harris

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Orijinal Seslendirme Kadrosu

Gizemli Ağaç

Konu: Şehir hayatını geride bırakıp kırsala taşınan modern bir ailenin teknoloji bağımlısı üç çocuğunun, ormanda fantastik diyarlara açılan ve sıra dışı sakinleri olan büyülü bir ağaç keşfetmesi.Yönetmen: Ben Gregor

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Andrew Garfield, Claire Foy, Judi Dench

Külkedisi: Üç Dilek

Konu: Klasik peri masalının komedi ve macera unsurlarıyla yeniden yorumlandığı, Külkedisi'nin hayallerine ulaşmak için çıktığı büyülü yolculuk.Yönetmen: Vitaly Shafirov

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Eva Finkelshteyn, Anastasiya Lapina, Denis Nekrasov

Düşler Ülkesi

Konu: Ülkesini yaklaşan yıkımdan kurtarmak için sihirli küreyi bulma macerasına atılan Arda'ya, sevimli arkadaşı Paşa ve zeki kız Tamara'nın eşlik ettiği fantastik bir yolculuk.Yönetmen: Mohsen Enayati

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Orijinal Seslendirme Kadrosu

Cesur Kedi Moxy

Konu: Tatildeyken olağanüstü piyano çalma yeteneği nedeniyle çiftlik sahibi tarafından gizlice alıkonulan sevimli ev kedisi Moxy'nin, ailesine kavuşabilmek için çiftlikten kaçarak çıktığı tehlikeli yolculuk.Yönetmen: Vincent Bal, Wip Vernooij

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Sarah Bannier, Pieter Embrechts, Marcel Hensema

Emma Sevimli Köpek

Konu: Sevimli bir köpek olan Emma'nın maceralarını konu ediyor.Yönetmen: Mohsen Rabiei

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Abdül Süsler, Bihter Yaman, Pınar Aydın

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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