İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 27-28 Haziran 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler
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Hafta sonunu sinema keyfiyle değerlendirmek isteyenler için İstanbul’daki salonlarda 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde vizyonda olan filmleri derledik. Aksiyon, korku, animasyon ve farklı türlerden yapımların yer aldığı hafta sonu seçkisinde hem yeni vizyona giren hem de gösterimi devam eden filmler sinemaseverleri bekliyor. (İstanbul)
İstanbul’da bu hafta sonu hangi filmlerin oynadığını, öne çıkan yapımları ve sinema salonlarındaki seçenekleri sizler için listeledik. (İstanbul)
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Korku ve Gerilim
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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