İstanbul'a Yabancı Akını: Turizmde Tüm Yılların Rekorunu Kırdı! Peki En Çok Turist Hangi Ülkeden Geldi?

İstanbul’a gelen yabancı turistlerin sayısı, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,44 artış yaşadı. Böylece son bir yılda Megakent'i ziyeret eden yabancıların sayısı 17 milyon 370 bin 30'a ulaştı.

Peki, İstanbul'u en çok hangi ülkenin vatandaşları ziyaret etti? 👇