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İstanbul'a Yabancı Akını: Turizmde Tüm Yılların Rekorunu Kırdı! Peki En Çok Turist Hangi Ülkeden Geldi?

İstanbul'a Yabancı Akını: Turizmde Tüm Yılların Rekorunu Kırdı! Peki En Çok Turist Hangi Ülkeden Geldi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.02.2024 - 13:36 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 14:47

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri listesine giren İstanbul, şimdi de tüm yılların turizm rekorunu kırdı! 2023 yılında 17 milyondan fazla yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Megakent, nüfusunun üzerinde turist ağırlayarak bir rekor daha kırdı. Peki, 2023 yılında en çok hangi ülkenin vatandaşları İstanbul'u ziyaret etti? 

İşte, detaylar...

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Euromonitor International adlı uluslararası araştırma şirketi tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri' listesinde, İstanbul zirvedeki yerini aldı.

Euromonitor International adlı uluslararası araştırma şirketi tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri' listesinde, İstanbul zirvedeki yerini aldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, Megakent son bir yılda nüfusundan fazla yabancı misafir ağırladı. 

İstanbul'a gelen yabancı sayısı 2022 yılına kıyasla 2023 yılında yüzde 8.44 artış gösterdi.

İstanbul, 2023 yılında 17 milyondan fazla yabancı turist ağırlayarak tüm yılların rekorunu kırdı.

İstanbul, 2023 yılında 17 milyondan fazla yabancı turist ağırlayarak tüm yılların rekorunu kırdı.

İstanbul’a gelen yabancı turistlerin sayısı, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,44 artış yaşadı. Böylece son bir yılda Megakent'i ziyeret eden yabancıların sayısı 17 milyon 370 bin 30'a ulaştı. 

Peki, İstanbul'u en çok hangi ülkenin vatandaşları ziyaret etti? 👇

İstanbul'a en çok ziyaretçi Rusya'dan!

İstanbul'a en çok ziyaretçi Rusya'dan!

İstanbul'u en çok Rusya Federasyonu vatandaşları ziyaret etti. Megakenti, 2023 yılında Rusya'dan 1 milyon 990 bin 226 kişi ziyaret etti.

Listenin ikinci sırasında Almanya yer aldı!

Listenin ikinci sırasında Almanya yer aldı!

Rusya'dan sonra ikinci sıraya yerleşen Almanya'dan 1 milyon 286 bin 504 kişi İstanbul'u ziyaret etti.

İran, listede 3. sıraya yerleşirken Suudi Arabistan 6. sırada yer aldı.

İran, listede 3. sıraya yerleşirken Suudi Arabistan 6. sırada yer aldı.

İran, 1 milyon 53 bin 638 kişi ile ziyaretçi sayısı bakımından üçüncü sırayı alırken, Amerika Birleşik Devletleri 853 bin 766 kişi ile dördüncü sırada yer aldı. 

Amerika Birleşik Devletleri'ni takip eden ülkeler ise sırasıyla; İngiltere 701 bin 361 kişi, Suudi Arabistan 604 bin 509 kişi ve Fransa 589 bin 149 kişi ile oldu.

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2023 yılında İstanbul'a giriş yapan ziyaretçilerin 16 milyon 964 bin 432'si ulaşım için hava yolunu tercih etti!

2023 yılında İstanbul'a giriş yapan ziyaretçilerin 16 milyon 964 bin 432'si ulaşım için hava yolunu tercih etti!

Geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı, hava yoluyla ülkeye gelen ziyaretçilerin yüzde 71,78'ini ağırladı. Böylece, toplamda 12 milyon 177 bin 784 yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaparak en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ilk sınır kapısı oldu. İkinci sıradaki Sabiha Gökçen Havalimanı ise yüzde 28,12'lik bir oranla 4 milyon 771 bin 157 kişi tarafından tercih edildi.

İstanbul'a hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 16 milyon 964 bin 432'ye ulaştı. Deniz yoluyla şehre gelen yabancı ziyaretçi sayısı 405 bin 598 olarak belirlendi.

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Ponche

ordaki Araplarla beraber en çok ziyaret edenler Türk halkı oluyor. orda yaşıyor olanilirler ama mülteciye döndük

KoSeKu

dünyanın her yerinde büyük şehirlerde yabancı yoğunluğu olur

tom lee jones

afferim istilacilar. Akkuyu Nukleer santralinde sahte kimlikle bulunan ISIDlidan da bahsetsen tiktokcu editor?

Tony Soprano

yine neler uyduruyon moruq evde ilaçlarını aldın mı

Tony Soprano

selo ve kavala içerde ya hukuk yok ülkede nasıl olur :D Allah Allah :D

Stgmt

Turistler Türkiye'de hukuk var mı yok mu diye mi ziyaretlerine karar verecek sevgili IQsuz troll? Sanki bunun için geliyorlar. Ekonomimizim içinden geçilmiş,... Devamını Gör