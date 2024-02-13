İstanbul'a Yabancı Akını: Turizmde Tüm Yılların Rekorunu Kırdı! Peki En Çok Turist Hangi Ülkeden Geldi?
İstanbul'a Yabancı Akını: Turizmde Tüm Yılların Rekorunu Kırdı! Peki En Çok Turist Hangi Ülkeden Geldi?
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri listesine giren İstanbul, şimdi de tüm yılların turizm rekorunu kırdı! 2023 yılında 17 milyondan fazla yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Megakent, nüfusunun üzerinde turist ağırlayarak bir rekor daha kırdı. Peki, 2023 yılında en çok hangi ülkenin vatandaşları İstanbul'u ziyaret etti?
İşte, detaylar...
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Euromonitor International adlı uluslararası araştırma şirketi tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri' listesinde, İstanbul zirvedeki yerini aldı.
İstanbul, 2023 yılında 17 milyondan fazla yabancı turist ağırlayarak tüm yılların rekorunu kırdı.
İstanbul'a en çok ziyaretçi Rusya'dan!
Listenin ikinci sırasında Almanya yer aldı!
İran, listede 3. sıraya yerleşirken Suudi Arabistan 6. sırada yer aldı.
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2023 yılında İstanbul'a giriş yapan ziyaretçilerin 16 milyon 964 bin 432'si ulaşım için hava yolunu tercih etti!
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ordaki Araplarla beraber en çok ziyaret edenler Türk halkı oluyor. orda yaşıyor olanilirler ama mülteciye döndük
dünyanın her yerinde büyük şehirlerde yabancı yoğunluğu olur
afferim istilacilar. Akkuyu Nukleer santralinde sahte kimlikle bulunan ISIDlidan da bahsetsen tiktokcu editor?
yine neler uyduruyon moruq evde ilaçlarını aldın mı
selo ve kavala içerde ya hukuk yok ülkede nasıl olur :D Allah Allah :D
Turistler Türkiye'de hukuk var mı yok mu diye mi ziyaretlerine karar verecek sevgili IQsuz troll? Sanki bunun için geliyorlar. Ekonomimizim içinden geçilmiş,... Devamını Gör