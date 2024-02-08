Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Açıklandı! Listede Türkiye Dikkat Çekti
Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Açıklandı! Listede Türkiye Dikkat Çekti
Euromonitor International adlı uluslararası araştırma şirketinin derlediği 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri' listesine, Türkiye'den iki şehir dahil oldu.
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BBC Travel, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerini duyurdu ve pandemi öncesi döneme dönüşle birlikte İstanbul ve Antalya, yabancı turistlerin tercih ettiği destinasyonlar arasında öne çıktı.
İstanbul'un liderliğindeki liste, Londra'nın ikinci sırada ve Dubai'nin üçüncü sırada olduğu şekilde devam etti. Dördüncü sıraya ise Antalya, BBC tarafından "isimsiz kahraman" olarak nitelendirilerek yerleşti.
Geçtiğimiz yıl 16,5 milyon turisti ağırlayan Antalya, özellikle Alman, Rus ve İngiliz turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
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