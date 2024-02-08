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Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Açıklandı! Listede Türkiye Dikkat Çekti

Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Açıklandı! Listede Türkiye Dikkat Çekti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
08.02.2024 - 17:34

Euromonitor International adlı uluslararası araştırma şirketinin derlediği 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri' listesine, Türkiye'den iki şehir dahil oldu.

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BBC Travel, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerini duyurdu ve pandemi öncesi döneme dönüşle birlikte İstanbul ve Antalya, yabancı turistlerin tercih ettiği destinasyonlar arasında öne çıktı.

BBC Travel, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerini duyurdu ve pandemi öncesi döneme dönüşle birlikte İstanbul ve Antalya, yabancı turistlerin tercih ettiği destinasyonlar arasında öne çıktı.

Euromonitor International verilerine göre, İstanbul dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehri arasında yer alarak bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 26 artışla zirveye yerleşti, Londra ve Dubai'yi geride bıraktı.

İstanbul'un liderliğindeki liste, Londra'nın ikinci sırada ve Dubai'nin üçüncü sırada olduğu şekilde devam etti. Dördüncü sıraya ise Antalya, BBC tarafından "isimsiz kahraman" olarak nitelendirilerek yerleşti.

İstanbul'un liderliğindeki liste, Londra'nın ikinci sırada ve Dubai'nin üçüncü sırada olduğu şekilde devam etti. Dördüncü sıraya ise Antalya, BBC tarafından "isimsiz kahraman" olarak nitelendirilerek yerleşti.

Türkiye'nin sevilen tatil destinasyonlarından biri olan Antalya, 2023 yılında nüfusunun 12 katı kadar turisti ağırlayarak dikkat çekti. Şehirdeki nüfusun 1,3 milyon olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl 16,5 milyon turisti ağırlayan Antalya, özellikle Alman, Rus ve İngiliz turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Geçtiğimiz yıl 16,5 milyon turisti ağırlayan Antalya, özellikle Alman, Rus ve İngiliz turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

2024 yılında da turist sayısında artış beklenen Antalya, 2022'ye göre yüzde 29'luk bir büyüme kaydetti. BBC'nin  seyahat yazarı Stacey Leasca, şehir için 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir keresinde 'Hiç şüphe yok ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' demesine yol açtı' ifadelerini kullandı.

Dünyada en çok ziyaret edilen şehirler ilk 10 👇

Dünyada en çok ziyaret edilen şehirler ilk 10 👇
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