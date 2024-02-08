Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Açıklandı! Listede Türkiye Dikkat Çekti

2024 yılında da turist sayısında artış beklenen Antalya, 2022'ye göre yüzde 29'luk bir büyüme kaydetti. BBC'nin seyahat yazarı Stacey Leasca, şehir için 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir keresinde 'Hiç şüphe yok ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' demesine yol açtı' ifadelerini kullandı.