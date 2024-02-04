Kelimelerin Kifayetsiz Kaldığı Güzellikteki İzmir’de Sevgililer Günü İçin En İyi 12 Mekan
Kelimelerin Kifayetsiz Kaldığı Güzellikteki İzmir’de Sevgililer Günü İçin En İyi 12 Mekan
Kaynak: https://www.tripadvisor.com.tr/Restau...
İzmir'de, hayatınızdaki özel kişi için romantik bir akşam yemeği planlıyorsunuz, ancak hangi mekanın en uygun olacağı konusunda kararsız mısınız? Eğer cevabınız evet ise, İzmir'in güzelliği kadar büyüleyici bir Sevgililer Günü geçirmek isteyen çiftler için, en romantik ve çarpıcı mekanları sizler için bir araya getirdik. Bu mekanların sıcak atmosferi, sunumları ve lezzetleriyle ile tanışmaya hazır olun.
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1. La Puerta Alsancak
2. Careme Restaurant
3. Buziki Meyhane
4. Boğaziçi Restaurant Üçkuyular
5. Paprica Ristorante & Pizza
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6. Adabeyi Balık Restoran
7. Litany Ristorante İzmir
8. Simge Restoran
9. Aquarium Mezzes & Grill
10. Urla Vino Locale
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11. Zaitun Seafood Cafe & Restaurant
12. İzmir Sakız Alsancak Restaurant
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