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Kelimelerin Kifayetsiz Kaldığı Güzellikteki İzmir’de Sevgililer Günü İçin En İyi 12 Mekan

Kelimelerin Kifayetsiz Kaldığı Güzellikteki İzmir’de Sevgililer Günü İçin En İyi 12 Mekan

Sevgililer günü Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 21:16

İzmir'de, hayatınızdaki özel kişi için romantik bir akşam yemeği planlıyorsunuz, ancak hangi mekanın en uygun olacağı konusunda kararsız mısınız? Eğer cevabınız evet ise, İzmir'in güzelliği kadar büyüleyici bir Sevgililer Günü geçirmek isteyen çiftler için, en romantik ve çarpıcı mekanları sizler için bir araya getirdik. Bu mekanların sıcak atmosferi, sunumları ve lezzetleriyle ile tanışmaya hazır olun.

Kaynak: https://www.tripadvisor.com.tr/Restau...
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1. La Puerta Alsancak

1. La Puerta Alsancak

Sunum, lezzet ve kendine has ambiyansıyla La Puerta Sevgililer Gününde İzmir’de tercih edebileceğiniz tatlı bir mekan.

Adres: Alsancak, 1469. Sk. No:71 No:69, 35000 Konak/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @lapuertaizmir

Ziyaretçi Yorumu: “İzmir'in en keyifli mekanlarından biri özellikle garsonların ilgisi ve menüye hakim olmaları bira hakkındaki muhabbet ve önerileri gayet iyi.”

2. Careme Restaurant

2. Careme Restaurant

İzmir’in ve kalbinizin manzarasına tekrar tekrar aşık olacağınız Careme Restoran Sevgililer Gününüz için şık bir tercih…

Adres: İnciraltı, Wyndham Grand İzmir Özdilek, İnciraltı Cd. No.67, 35330 Balçova

Konum için tıklayın.

Instagram: @caremeizmir

Ziyaretçi Yorumu: “İzmir manzarası eşliğinde hizmet veren kalite ve zarafet dolu biryer. Kadir Bey ve Şef Cennet Hanım a teşekkürlerimizi sunarız.”

3. Buziki Meyhane

3. Buziki Meyhane

Mezeleri, hizmet kalitesi ve ilgili personeliyle İzmir ve İzmir’e gelenleri kendine aşık eden Buziki meyhane Sevgililer Gününde rakı balık gibi çiftleri bekliyor.

Adres: Kazımdirik, Süvari Cd., 35080 Bornova/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @buzukimeyhaneci

Ziyaretçi Yorumu: “Meyhane gurmesi olarak söylüyorum çok şehir gezdim gittiğim en güzel meyhanelerden biri.Özellikle yemek ve mezeleri mükemmel. Haydarisine bayılıyorum.Hizmet mükemmeldi. Bornova’nın en iyisi.”

4. Boğaziçi Restaurant Üçkuyular

4. Boğaziçi Restaurant Üçkuyular

Keyifle manzaraya karşı sevgilinizle yemek yiyeceğiniz Boğaziçi Üçkuyular Sevgililer Gününüzün en güzel anılarından biri olacak.

Adres: Bahçelerarası, Mahallesi, Haydar Aliyev Blv. No:2/A, 35290 Balçova/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @restaurantbogazici

Ziyaretçi Yorumu: “Üçkuyular iskelesinde denize sıfır konumlanmış bu restoranı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Mezeleri ve deniz ürünleri gerçekten enfes. Denizin huzurunu yaşamak ve lezzetli bir deneyim için ideal bir tercih.”

5. Paprica Ristorante & Pizza

5. Paprica Ristorante & Pizza

“Pizza aşkı”nı en güzel ve en lezzetli şekilde yaşayacağınız Paprica Ristorante’de yiyeceğiniz pizzalar hayatınızın aşkıyla daha da lezzetlenecek.

Adres: Alsancak, Dr. Mustafa Enver Bey Cd. No:30 / A, 35220 Konak/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @papricaristorante

Ziyaretçi Yorumu: “Mükemmel bir yer. Mekan ve yemekler güzel ve kaliteli gitmenizi tavsiye ederim.”

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6. Adabeyi Balık Restoran

6. Adabeyi Balık Restoran

İzmir’de deniz mahsülü konusunda oldukça başarılı olan Adabeyi Sevgililer Günü gibi özel günlerinizde sizinle…

Adres: Konak Atatürk Cad. Konak Pier Alışveriş Merkezi No:19, 35250 Konak

Konum için tıklayın. 

Instagram: @adabeyirestaurant

Ziyaretçi Yorumu: “Çok zarif ve kaliteli bir mekan.”

7. Litany Ristorante İzmir

7. Litany Ristorante İzmir

Özel anlarınız için şık bir seçim olacak Litany Risrorante Sevgililer Günününüzü daha da özel kılmak için misafirlerini bekliyor. 

Adres: Adalet, Anadolu Cd. No 40, 35540 Bayraklı/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @litanyristorante.izmir

Ziyaretçi Yorumu: “Çok severek gittiğimiz restaurant. Mutfağı atmosferi ve hizmeti son derece başarılı. Özel  anlar için birebir.”

8. Simge Restoran

8. Simge Restoran

Balıkları, mezeleri ve ambiyansıyla Simge Restoran özel günlerinizin kurtarıcı bir mekan… Sevgililer Günü için hoş bir alternatif.

Adres: Yalı, Mithatpaşa Cd. No:156, 35310 Güzelbahçe/İzmir

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Instagram: @simgerestoran

Ziyaretçi Yorumu: “Bence Güzelbahçenin en iyi balık restoranı, mezeler baya iyi, fiyat / performans başarılı…”

9. Aquarium Mezzes & Grill

9. Aquarium Mezzes & Grill

Ortamın müziğinden tutun verilen hizmete kadar her şeyiyle beğeneceğiniz Aquarium Mezzes Sevgiller Günü için gözü kapalı tercih edebileceğiniz bir mekan.

Adres: Alsancak, Gazi Osman Paşa Blv. No:1, 35210 Konak/İzmir

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Instagram: @swissotelizmir

Ziyaretçi Yorumu: “Özel günler için kesinlikle uygun. Harika yemekler kaliteli hizmet. Bayıldık tek kelimeyle.”

10. Urla Vino Locale

10. Urla Vino Locale

İzmir’de özel gün kutlamaları ya da evlilik teklifi gibi dönüm noktalarınıza tanıklık eden Vino Locale bu Sevgililer Gününde de size tanıklık etsin. 

Adres: Kuşçular, 8037. Sk. No:3, 35430 Urla/İzmir

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Instagram: @urlavinolocale

Ziyaretçi Yorumu: “Yediğimiz yemek çok lezzetli ve özenliydi.Özel gün kutlamaları ve keyifli akşam bir yemeği için çok uygun ve şık bir mekan.Garsonlar süper güler yüzlü ve bilgili.Servis ettikleri her şeyi çok iyi anlatıyorlar, evimizde hissettik.Ozan şef masamızı ziyaret etti çok mutlu olduk.Yıldızları daim olsun.”

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11. Zaitun Seafood Cafe & Restaurant

11. Zaitun Seafood Cafe & Restaurant

İzmir Narlıdere’de her şeyiyle beğenilen ve manzarasıyla mest eden Zaitun sevgilinizi de Sevgililer Gününde mest etmek için iyi bir tercih olabilir.

Adres: Sahilevleri, Ulupınar Sk. No:18, 35320 Narlıdere/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @zaitunizmir

Ziyaretçi Yorumu: “İzmir’de her şeyiyle on numara bir mekan neresi deseler ilk aklıma gelen yerlerden biri olur kesin. Mezeleriyle, ara sıcaklarıyla, balığıyla, ilgi alakasıyla, ortamıyla muhteşem bir yer. Bir de o gün batımına denk geldiniz mi daha da bir şeye gerek kalmıyor. Gönülden tavsiyemdir burası. Tatlı olarak da hepsi şahane ama dondurmalı irmik bir efsane ;)”

12. İzmir Sakız Alsancak Restaurant

12. İzmir Sakız Alsancak Restaurant

Sakız Alsancak Restaurant mezelerin lezzetinden balık yemeye fırsat bulamayacağınız bir yer. Sevgililer gününe kilo almaya hazır olun. 

Adres: Akdeniz, Atatürk Cd. No:158/A, 35210 Konak/İzmir

Konum için tıklayın. 

Instagram: @sakizalsancak

Ziyaretçi Yorumu: “Personel çok güler yüzlü ve alakalılar. Mutfak bölümü çalışanları birbirinden lezzetli yemeklere imza atıyorlar. Kıymetli işletme sahibi ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederim.”

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