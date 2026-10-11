İstanbul'a 250 Yeni Taksi Geliyor, El Kaldıran Yolcuyu Almayacaklar Dijitalden Yolcu Alacaklar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki taksi sıkıntısına ve şoförlerin yolcu seçmesine yönelik şikayetlere karşı uygulama tabanlı yeni bir taksi modeli başlatıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre 250 yeni taksi ulaşım hakkı ihaleye çıkarılıyor. Bu taksiler yoldan el kaldıran yolcuyu almayacak ve durakta bekleyemeyecek.
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İBB uygulama tabanlı model getiriyor.
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Yeni taksiler yoldan yolcu almayacak.
Plaka yalnızca gerçek kişilere verilecek.
İhale 13 Ekim'de yapılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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