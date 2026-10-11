İstanbul'a 250 Yeni Taksi Geliyor, El Kaldıran Yolcuyu Almayacaklar Dijitalden Yolcu Alacaklar

Her ulaşım hakkına ayrı plaka verilecek. Plakalar şirketlere değil yalnızca gerçek kişilere tahsis edilecek ve 29 yıl boyunca işletilecek. Her katılımcı yalnızca bir hak alabilecek. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede bir hakkın tahmini bedeli 6 milyon 376 bin lira artı KDV, teminat bedeli ise 191 bin 280 lira olarak belirlendi.