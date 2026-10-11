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İstanbul'a 250 Yeni Taksi Geliyor, El Kaldıran Yolcuyu Almayacaklar Dijitalden Yolcu Alacaklar

İstanbul'a 250 Yeni Taksi Geliyor, El Kaldıran Yolcuyu Almayacaklar Dijitalden Yolcu Alacaklar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 17:40
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki taksi sıkıntısına ve şoförlerin yolcu seçmesine yönelik şikayetlere karşı uygulama tabanlı yeni bir taksi modeli başlatıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre 250 yeni taksi ulaşım hakkı ihaleye çıkarılıyor. Bu taksiler yoldan el kaldıran yolcuyu almayacak ve durakta bekleyemeyecek.

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İBB uygulama tabanlı model getiriyor.

İBB uygulama tabanlı model getiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksi sıkıntısı ve şoförlerin yolcu seçmesine yönelik şikayetler üzerine uygulama tabanlı bir taksi modeline geçiyor. İhale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı ve model kapsamında 250 yeni taksi ulaşım hakkı ihaleye çıkarıldı.

Yeni taksiler yoldan yolcu almayacak.

Yeni taksiler yoldan yolcu almayacak.

250 taksi duraklarda bekleyemeyecek ve cadde üzerinde el kaldıran yolcuyu alamayacak. Yolcular bu araçlara yalnızca dijital uygulamalar üzerinden ulaşabilecek. Haberde modelin işleyişi şu ifadelerle aktarıldı:

'Yeni plakalı taksiler yoldan yolcu almayacak, sadece uygulama üzerinden yolcu alacak.'

Plaka yalnızca gerçek kişilere verilecek.

Plaka yalnızca gerçek kişilere verilecek.

Her ulaşım hakkına ayrı plaka verilecek. Plakalar şirketlere değil yalnızca gerçek kişilere tahsis edilecek ve 29 yıl boyunca işletilecek. Her katılımcı yalnızca bir hak alabilecek. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede bir hakkın tahmini bedeli 6 milyon 376 bin lira artı KDV, teminat bedeli ise 191 bin 280 lira olarak belirlendi.

İhale 13 Ekim'de yapılacak.

İhale 13 Ekim'de yapılacak.

İhale 13 Ekim 2026'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Katılmak için İstanbul'da ikamet etmek, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, ihale tarihinde en az 22 yaşını doldurmuş ve 69 yaşından küçük olmak gerekiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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