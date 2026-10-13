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Issız Çölün Altında Dünyanın En Büyük Su Kaynaklarından Biri Keşfedildi

Issız Çölün Altında Dünyanın En Büyük Su Kaynaklarından Biri Keşfedildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 14:38
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Çin'in en büyük çölü olan Taklamakan'ın altında iki yeni yeraltı su kaynağı tespit edildi. Jeologlar, bulguların çölde yalnızca durgun ve tuzlu su bulunduğu yönündeki algıyı değiştirebileceğini belirtiyor.

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Kaynak: South China Morning Post, ECNS

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Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Taklamakan Çölü, yaklaşık 337 bin 600 kilometrekarelık alanla Almanya büyüklüğünde.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Taklamakan Çölü, yaklaşık 337 bin 600 kilometrekarelık alanla Almanya büyüklüğünde.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan ve 'Ölüm Denizi' olarak da anılan Taklamakan, ülkenin en büyük çölü olarak biliniyor. 2015'te bilim insanları, havzanın altında Kuzey Amerika'daki Büyük Göller'in toplam hacmini aşabilecek miktarda yeraltı suyu bulunabileceğini tahmin etmişti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Jeoloji Bürosu'na bağlı jeologlar, su kaynağı araştırma projesi kapsamında iki yeni rezervi ortaya çıkardı. Bunlardan biri çölün güney kenarındaki Minfeng ilçesine bağlı Andir kasabasında, diğeri çölün içinde, Mazartag Dağları'nın güneyinde yer alıyor.

Araştırma ekibine göre çölün altındaki sular durgun değil, akışlı ve yenilenebilir nitelikte.

Araştırma ekibine göre çölün altındaki sular durgun değil, akışlı ve yenilenebilir nitelikte.

Ekip, havadan elektromanyetik taramalar, uydu görüntüleri, yer jeofiziği ve sondaj gibi yöntemlerle 500 metre derinliğe kadar inceleme yaptı. Proje yöneticisi Kang Jian, bölgedeki yeraltı sularının durgun değil, akışlı ve yenilenebilir olduğunu belirtti.

Tespit edilen suyun tuzlu olduğu, yani deniz suyundan daha az, tatlı sudan ise daha fazla tuz içerdiği bildiriliyor. Araştırmacılar, bu suyun güvenli kullanımını test etmek için bir deneme istasyonu kurdu.

Yeni su kaynaklarının çölleşmeyle mücadelede, tarımda ve veri merkezlerinin soğutulmasında kullanılması planlanıyor.

Yeni su kaynaklarının çölleşmeyle mücadelede, tarımda ve veri merkezlerinin soğutulmasında kullanılması planlanıyor.

Suyun çölleşmeyle mücadele, tarımsal sulama ve yapay zekâ veri merkezlerinin soğutulması gibi alanlarda değerlendirilmesi hedefleniyor. Bazı kullanımlar için suyun önce arıtılması gerekebileceği, dünya genelinde bilim insanlarının ise tuza dayanıklı bitkileri tuzlu suyla test ettiği ifade ediliyor.

Çin'de 2024'te 'Büyük Yeşil Duvar' projesi kapsamında çölü çevreleyen, 3 bin 50 kilometre uzunluğunda ağaç, çalı ve güneş paneli kuşağı tamamlanmıştı. Ülke ayrıca çöl kenarlarında buğday çiftlikleri gibi tarım projeleri yürütüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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