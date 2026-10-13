Issız Çölün Altında Dünyanın En Büyük Su Kaynaklarından Biri Keşfedildi
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Çin'in en büyük çölü olan Taklamakan'ın altında iki yeni yeraltı su kaynağı tespit edildi. Jeologlar, bulguların çölde yalnızca durgun ve tuzlu su bulunduğu yönündeki algıyı değiştirebileceğini belirtiyor.
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Kaynak: South China Morning Post, ECNS
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Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Taklamakan Çölü, yaklaşık 337 bin 600 kilometrekarelık alanla Almanya büyüklüğünde.
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Araştırma ekibine göre çölün altındaki sular durgun değil, akışlı ve yenilenebilir nitelikte.
Yeni su kaynaklarının çölleşmeyle mücadelede, tarımda ve veri merkezlerinin soğutulmasında kullanılması planlanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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