Issız Çölün Altında Dünyanın En Büyük Su Kaynaklarından Biri Keşfedildi

Ekip, havadan elektromanyetik taramalar, uydu görüntüleri, yer jeofiziği ve sondaj gibi yöntemlerle 500 metre derinliğe kadar inceleme yaptı. Proje yöneticisi Kang Jian, bölgedeki yeraltı sularının durgun değil, akışlı ve yenilenebilir olduğunu belirtti.

Tespit edilen suyun tuzlu olduğu, yani deniz suyundan daha az, tatlı sudan ise daha fazla tuz içerdiği bildiriliyor. Araştırmacılar, bu suyun güvenli kullanımını test etmek için bir deneme istasyonu kurdu.