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Pet Şişeyi Közün Üzerine Koyup Çay Demleyen Vatandaş Kafa Karıştırdı

Pet Şişeyi Közün Üzerine Koyup Çay Demleyen Vatandaş Kafa Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2026 - 15:41

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Doğada çay keyfi yapmak isteyenlerin başvurduğu yöntemler semaverden çaydanlığa uzanıyor, ama sosyal medyaya düşen yeni bir video bu listeye alışılmadık bir seçenek ekledi. Isıya maruz kalan plastiklerin içindeki kimyasalların sıvıya karışabildiği, bu yüzden plastik kapların sıcak içecek için önerilmediği uzmanlarca sık sık hatırlatılırken bir kullanıcı pet şişede çay demledi. Bu sağlıksız durum tepkileri de beraberinde getirdi.

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Tepkiler şöyleydi:

Tepkiler şöyleydi:
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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