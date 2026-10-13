Taşacak Bu Deniz, Adil ve Esme'li 3 Yeni Partner Afişi Yayınladı
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TRT 1'in reyting lideri Taşacak Bu Deniz, üç yeni partner afişi paylaştı. Üç afişin üçünde de dizinin başrol çifti Adil ve Esme, yani Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal yer aldı. İkili, 19 Eylül’de yayımlanan ilk partner afişinin ardından bu kez üç kareyle izleyicinin karşısına çıktı.
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TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, Adil ve Esme'nin yer aldığı üç yeni partner afişini aynı gün paylaştı.
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Adil ve Esme'nin ilk partner afişi 19 Eylül'de yayımlanmış, 24 Eylül'de ise 14 karakterin yer aldığı toplu afiş gelmişti.
Yeni sezonu 10,13 reytingle açan Taşacak Bu Deniz, 33. bölümde puan kaybetse de cuma akşamının lideri oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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