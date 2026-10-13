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Taşacak Bu Deniz, Adil ve Esme'li 3 Yeni Partner Afişi Yayınladı

Taşacak Bu Deniz, Adil ve Esme'li 3 Yeni Partner Afişi Yayınladı

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 15:35
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TRT 1'in reyting lideri Taşacak Bu Deniz, üç yeni partner afişi paylaştı. Üç afişin üçünde de dizinin başrol çifti Adil ve Esme, yani Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal yer aldı. İkili, 19 Eylül’de yayımlanan ilk partner afişinin ardından bu kez üç kareyle izleyicinin karşısına çıktı.

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TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, Adil ve Esme'nin yer aldığı üç yeni partner afişini aynı gün paylaştı.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, Adil ve Esme'nin yer aldığı üç yeni partner afişini aynı gün paylaştı.

Taşacak Bu Deniz'in resmi sosyal medya hesabından yeni afişler paylaşıldı. Yayımlanan üç partner afişinin hepsinde, dizinin başrollerini paylaşan Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal, yani Adil ve Esme yer aldı.

Adil ve Esme'nin ilk partner afişi 19 Eylül'de yayımlanmış, 24 Eylül'de ise 14 karakterin yer aldığı toplu afiş gelmişti.

Adil ve Esme'nin ilk partner afişi 19 Eylül'de yayımlanmış, 24 Eylül'de ise 14 karakterin yer aldığı toplu afiş gelmişti.

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon tanıtımları, 19 Eylül'de Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin birlikte yer aldığı ilk partner afişiyle başlamıştı. Bu afiş, yeni sezondan izleyiciyle buluşan ilk tanıtım görsellerinden biri olmuştu.

Birkaç gün sonra geniş kadroyu bir araya getiren toplu afiş paylaşıldı. Adil, Esme, Eleni, Oruç, Zarif, Şerife, Hicran, İso, Timur Volkov, Fadime, Sevcan, Şirin, Emriye ve Amirum Dayı'nın yer aldığı afişte, Timur Volkov'un bakışlarını Hicran'a çevirmesi seyircilerin gözünden kaçmamış, ikili arasında yeni bir aşk ihtimali konuşulmuştu.

Sezon başladıktan sonra gelen üç yeni afiş ise odağı yeniden dizinin ana çiftine çevirdi.

Yeni sezonu 10,13 reytingle açan Taşacak Bu Deniz, 33. bölümde puan kaybetse de cuma akşamının lideri oldu.

Yeni sezonu 10,13 reytingle açan Taşacak Bu Deniz, 33. bölümde puan kaybetse de cuma akşamının lideri oldu.

Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuna 2 Ekim'de başladı. Sezonun ilk bölümü Total'de 10,13, AB'de 9,44, ABC1'de ise 10,36 reyting aldı.

9 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 33. bölümde dizi Total'de 9,47, AB'de 8,74, ABC1'de 9,79 reytinge geriledi. Ancak puan kaybına rağmen üç kategoride de günü zirvede tamamladı.

Cuma akşamları TRT 1'de ekrana gelen dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, Adil ile Esme'nin üç yeni afişi bu bekleyişe renk kattı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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