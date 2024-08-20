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İsmail Saymaz’dan Ali Koç’un Ankara Çıkarmasına Yorum: Ali Koç Hangi Partili?

İsmail Saymaz’dan Ali Koç’un Ankara Çıkarmasına Yorum: Ali Koç Hangi Partili?

Ali Koç
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 20:10

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Ankara’da adeta çıkarma yapmış ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşme gerçekleştirmişti. Ali Koç ile Devlet Bahçeli’nin yakınlığı ise dikkat çekmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Ali Koç’un Ankara’daki temaslarını yorumladı.

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Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Ankara’da siyasilerle yaptığı görüşmeler gündemde.

Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Ankara’da siyasilerle yaptığı görüşmeler gündemde.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ilk önce CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüştü. Koç, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ilk önce CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüştü. Koç, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Ali Koç’un Ankara ziyaretlerini değerlendirdi ve Koç’un MHP seçmeni olduğunu iddia etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Ali Koç’un Ankara ziyaretlerini değerlendirdi ve Koç’un MHP seçmeni olduğunu iddia etti.

Saymaz ayrıca Ali Koç’un her ay Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğini ve son görüşmede bu kadar yakın şekilde kameraların karşısına geçmelerinin mesaj içerdiğini de söyledi.

Saymaz ayrıca Ali Koç’un her ay Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğini ve son görüşmede bu kadar yakın şekilde kameraların karşısına geçmelerinin mesaj içerdiğini de söyledi.

İşte İsmail Saymaz’ın Ali Koç yorumu 👇

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