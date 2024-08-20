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Karşıyaka'da Ali Koç Sponsorluğu İddiası Ses Getirdi

Karşıyaka'da Ali Koç Sponsorluğu İddiası Ses Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 14:51

İzmir'in basketboldaki markası haline gelen Karşıyaka, sponsor arayışında. 'Pınar' markasının ardından iddialar Koç Holding'i gösteriyor.

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Basketboldaki önemli takımlardan olan Karşıyaka, 26 yıllık sponsoru "Pınar" ile yolları ayırdı. 26 yıl boyunca lige Pınar Karşıyaka ismiyle damga vuran ekipte yeni sponsor arayışı devam ediyor.

Basketboldaki önemli takımlardan olan Karşıyaka, 26 yıllık sponsoru "Pınar" ile yolları ayırdı. 26 yıl boyunca lige Pınar Karşıyaka ismiyle damga vuran ekipte yeni sponsor arayışı devam ediyor.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre Pınar'ın ayrılmasından sonra Karşıyaka sponsorluk arayışını sürdürüyor. Bu süreçte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adı İzmir ekibiyle anılmaya başladı

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre Pınar'ın ayrılmasından sonra Karşıyaka sponsorluk arayışını sürdürüyor. Bu süreçte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adı İzmir ekibiyle anılmaya başladı

Koç Grubu markalarından hali hazırda TOFAŞ takımı bulunuyor. Fenerbahçe'nin başkanlığına yapan Ali Koç, bu sponsorluk da olması halinde TOFAŞ benzeri olarak kendi markalarının yer aldığı bir takımla daha yarışmış olacak.

Koç Grubu markalarından hali hazırda TOFAŞ takımı bulunuyor. Fenerbahçe'nin başkanlığına yapan Ali Koç, bu sponsorluk da olması halinde TOFAŞ benzeri olarak kendi markalarının yer aldığı bir takımla daha yarışmış olacak.

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü de, bu durumun Göztepe maçı ile bir alakası olmadığını söylerken "Böyle bir markanın bize destek olması güç katar. Keşke olsa" açıklamasını yaptı.

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü de, bu durumun Göztepe maçı ile bir alakası olmadığını söylerken "Böyle bir markanın bize destek olması güç katar. Keşke olsa" açıklamasını yaptı.

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