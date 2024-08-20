Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Şoku Yaşanıyor
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Şoku Yaşanıyor
Galatasaray, yarın 22.00'de Young Boys ile oynayacağı maç öncesinde hastalık krizi ile karşı karşıya kaldı.
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İki maç cezası nedeniyle Young Boys maçlarında kulübede olamayacak Okan Buruk'un eksikliği sarı kırmızılıları düşündürürken bir eksik de saha içinden geldi.
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Galatasaray'ın açıkladığı kamp programında taraftarlar önemli bir eksikle karşılaştı. Barış Alper'in kadroda yer almayacağının açıklanması ile taraftarlar sebebini merak etmeye başladı.
Milli takımın ve Galatasaray'ın yıldız isminin hastalık sebebiyle kadrodaki yerini alamayacağı kulüp tarafında bilgilendirme mesajı ile duyuruldu.
Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın yaptığı açıklamada bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildiği bilgisine yer verildi.
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