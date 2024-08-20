Jamie Vardy'den Genç Sporculara "Yaptığımı Yapmayın" Tavsiyeleri

Fabrika işçiliğinden Premier Lig'in krallığına geçen hikayesi ile hepimizi büyüleyen Jamie Vardy'den itiraf gibi açıklamalar geldi. Tottenham ile oynanan lig maçında Tottenham taraftarını çıldırtan İngiliz golcünün alışkanlıkları genç sporculara örnek olmaktan hayli uzak görünüyor.