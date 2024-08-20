Jamie Vardy'den Genç Sporculara "Yaptığımı Yapmayın" Tavsiyeleri
Jamie Vardy'den Genç Sporculara "Yaptığımı Yapmayın" Tavsiyeleri
Fabrika işçiliğinden Premier Lig'in krallığına geçen hikayesi ile hepimizi büyüleyen Jamie Vardy'den itiraf gibi açıklamalar geldi. Tottenham ile oynanan lig maçında Tottenham taraftarını çıldırtan İngiliz golcünün alışkanlıkları genç sporculara örnek olmaktan hayli uzak görünüyor.
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Leicester City, Premier Lig'de peri masalı yazarken bu masalın en önemli karakteri şüphesiz bir fabrika işçisiydi. Birkaç sene önce fabrikada çalışan, amatörlükten profesyonelliğe geç bir yaşta geçen Jamie Vardy bir Hollywood filmi kahramanı gibiydi.
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Şampiyonluğun ardından Leicester ile küme de düşen Vardy, takımıyla birlikte yeniden Premier Lig'e döndü. Takımının beraberlik golünü atan golcü, oyundan çıkarken Tottenham taraftarını kızdırmayı da ihmal etmedi.
Kolundaki Premier Lig amblemini gösteren ardından Leicester City armasını gösterip tribünlere 1 işareti yapan Vardy, Tottenhamlılara Tottenham tribünün göstererek 0 işareti yaptı. Tottenham'ın şampiyonluğu olmamasını bir kez daha acı şekilde hatırlatan Vardy protestolara aldırmadan yürüyerek kenara geldi.
Vardy'nin maçın ardından tekrar kısa süre önce yaptığı açıklamalar gündem oldu. Farklı tarzı ile profesyonel futbola ayak uydurmaya direterek tarih yazan Vardy'nin açıklamaları hem şaşırttı, hem de "tam Vardy'lik hareket" dedirtti.
Jamie Vardy sigara ve Red Bull'dan vazgeçemediğini söylediği açıklamada "Sigara içiyorum ve günde 3 kutu Red Bull tüketiyorum. Kulüpteki sağlık personellerinin bundan haberi var. Spor salonuna gitmekten ve ağırlık kaldırmaktan nefret ederim, şimdiye kadar taşıdığım en ağır şey bir paket Red Bull olmasını isterdim." dedi.
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Red Bull ve sigara bağımlılığı basında da sık sık eleştirilen Vardy, kariyerinin son günlerinde belli ki bunlardan vazgeçmeyecek. Milli Takım kampında bile bırakmadığı alışkanlıklarıyla Jamie Vardy, İngiltere'nin unutulmaz forvetlerinden olmayı başardı.
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