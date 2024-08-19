Mallorca - Real Madrid Maçında Vedat Muriqi Attı, Dünya Mbappe Gibi İzledi
Mallorca - Real Madrid Maçında Vedat Muriqi Attı, Dünya Mbappe Gibi İzledi
LaLiga'da oynanan Mallorca-Real Madrid maçında, sadece Mbappe'yi takip edecek özel bir kamera yer aldı. İzleyiciler dilerse bu kamera açısıyla tüm maçı takip edebildi.
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La Liga uzun süredir kamera açıları ve reji ekibiyle bir futbol maçı deneyiminden daha fazlasını sunuyor. İzleyiciler adeta bir bilgisayar oyunu izler gibi net ve kaliteli açılarla büyülü anlara şahitlik edebiliyor.
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Farklı kamera açılarına her geçen gün yeni bir detay ekleyen La Liga'nın son numarası ise Mbappe Cam oldu.
Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe gelir gelmez Süper Kupa'da attığı golle İspanya'ya ısındığını göstermişti. La Liga'daki ilk maçında da izleyenleri bir sürpriz bekliyordu.
Real Mallorca - Real Madrid maçını izlemek isteyenler, isterlerse tüm maçı Kylian Mbappe'yi izleyerek tamamlayabileceklerdi. Mbappe Cam uygulaması ile Mbappe'ye sabitlenen bir kamera maç boyu onu çekti.
1-1 biten maçta Mbappe gol atamazken, Mallorca'nın golü tanıdık bir isimden geldi. Vedat Muriqi, Real Madrid ağlarını sarsarken izleyenler golü Mbappe Cam'den izleme şansını buldu.
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