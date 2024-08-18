Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş - Antalyaspor Maçının Hakemi Ebrar Karakurt'u Çıldırttı

Beşiktaş - Antalyaspor Maçının Hakemi Ebrar Karakurt'u Çıldırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 00:22

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2 yendiği maçta maçın hakemi Mehmet Türkmen, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Hakeme milli sporcu Ebrar Karakurt da kayıtsız kalmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beşiktaş, İstanbul'da Antalyaspor'u Ciro Immobile, Rafa Silva ve Milot Rashica'nın golleriyle 4-2 yendi. Galibiyetin sevincini yaşayan Kara Kartallar'ın gelen galibiyete rağmen hakeme büyük tepkileri vardı.

Beşiktaş, İstanbul'da Antalyaspor'u Ciro Immobile, Rafa Silva ve Milot Rashica'nın golleriyle 4-2 yendi. Galibiyetin sevincini yaşayan Kara Kartallar'ın gelen galibiyete rağmen hakeme büyük tepkileri vardı.

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt da sosyal medyada tepkisini göstermekten geri durmadı.

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt da sosyal medyada tepkisini göstermekten geri durmadı.

Hakemin kararlarına sinirlendiği görünen Ebrar'ın ilk tweetinde öfke hakimdi:

Hakemin kararlarına sinirlendiği görünen Ebrar'ın ilk tweetinde öfke hakimdi:
twitter.com

Ebrar daha sonra "hakeme rağmen" notuyla bir paylaşım daha yaptı:

Ebrar daha sonra "hakeme rağmen" notuyla bir paylaşım daha yaptı:
twitter.com

Hakem Mehmet Türkmen'in maç öncesinde de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıkmıştı. Yarışmadan 1000 lira alarak elenen hakem performans olarak sert eleştirilere maruz kaldı.

Hakem Mehmet Türkmen'in maç öncesinde de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıkmıştı. Yarışmadan 1000 lira alarak elenen hakem performans olarak sert eleştirilere maruz kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1

1
twitter.com

2

2
twitter.com

3

3
twitter.com

4

4
twitter.com

5

5
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6

6
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın