Beşiktaş - Antalyaspor Maçının Hakemi Ebrar Karakurt'u Çıldırttı
Beşiktaş - Antalyaspor Maçının Hakemi Ebrar Karakurt'u Çıldırttı
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2 yendiği maçta maçın hakemi Mehmet Türkmen, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Hakeme milli sporcu Ebrar Karakurt da kayıtsız kalmadı.
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Beşiktaş, İstanbul'da Antalyaspor'u Ciro Immobile, Rafa Silva ve Milot Rashica'nın golleriyle 4-2 yendi. Galibiyetin sevincini yaşayan Kara Kartallar'ın gelen galibiyete rağmen hakeme büyük tepkileri vardı.
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Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt da sosyal medyada tepkisini göstermekten geri durmadı.
Hakemin kararlarına sinirlendiği görünen Ebrar'ın ilk tweetinde öfke hakimdi:
Ebrar daha sonra "hakeme rağmen" notuyla bir paylaşım daha yaptı:
Hakem Mehmet Türkmen'in maç öncesinde de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıkmıştı. Yarışmadan 1000 lira alarak elenen hakem performans olarak sert eleştirilere maruz kaldı.
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