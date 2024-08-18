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Kara Kartal Kazanma Serisine Devam Etti: Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 Yendi

Kara Kartal Kazanma Serisine Devam Etti: Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 23:46

Beşiktaş, iç sahada oynadığı Antalyaspor maçını ilk dakikada geriye düşmesine rağmen çevirmesini bildi.

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Maçın henüz 23.saniyesinde Samudio'nun golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti.

Maçın henüz 23.saniyesinde Samudio'nun golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti.

Erken gelen golün ardından şoku atlatan Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile işbirliği gollerle kısa sürede 2-1 öne geçti.

Erken gelen golün ardından şoku atlatan Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile işbirliği gollerle kısa sürede 2-1 öne geçti.

Antalyaspor ikinci devrenin başında tekrar eşitliği sağlasa da Beşiktaş tekrar vites artırarak skoru 3-2 yaptı.

Antalyaspor ikinci devrenin başında tekrar eşitliği sağlasa da Beşiktaş tekrar vites artırarak skoru 3-2 yaptı.

Güray Vural, Rafa Silva'ya yaptığı sert hareket sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı.

Güray Vural, Rafa Silva'ya yaptığı sert hareket sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçta son sözü ise son dakikalarda oyuna giren yıldız oyuncu Ernest Muçi söyledi. Beşiktaş zor başlayan gecede dört golle üç puanı aldı.

Maçta son sözü ise son dakikalarda oyuna giren yıldız oyuncu Ernest Muçi söyledi. Beşiktaş zor başlayan gecede dört golle üç puanı aldı.
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Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş tarihinde Slaven Bilic ve Nevio Scala'nın ardından sezona ikide iki ile başlayan üçüncü yabancı teknik direktör oldu.

Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş tarihinde Slaven Bilic ve Nevio Scala'nın ardından sezona ikide iki ile başlayan üçüncü yabancı teknik direktör oldu.

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