TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Sözünü Tutmak İçin Diyarbakır'a Geldi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Sözünü Tutmak İçin Diyarbakır'a Geldi
Seçim sürecinde 'Amedspor'un Diyarbakır'daki ilk maçını barış ve kardeşlik için izleyeceğim' diyen Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'a geldi.
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TFF seçimlerinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ve takdir toplayan başkan Hacıosmanoğlu, verdiği ilk sözü tutmak için Diyarbakır'a geldi. Seçim öncesinde "sporda dostluk ve barış için Amedspor'un ilk maçını Diyarbakır'da izleyeceğim. Onların bize uzattıkları kardeşlik elini boş çevirmeyeceğiz" demişti.
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Sezonun ilk maçını İstanbul'da Fatih Karagümrük ile oynayan Amedspor, evindeki ilk maçını Pazartesi günü İstanbulspor ile oynayacak. Hacıosmanoğlu da bu maçı yerinde izlemek için Diyarbakır'a geldi.
Şehre girdiği andan itibaren büyük bir ilgi ile karşılaşan Hacıosmanoğlu, Ulu Camii, Dört Ayaklı Minare ve Gazi Caddesi'ni gezdi. Hacıosmanoğlu daha sonra Taş Konak'taki Amedspor yönetiminin verdiği akşam yemeğine katıldı.
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