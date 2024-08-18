Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Aykut Kocaman'dan Destek Geldi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Aykut Kocaman'dan Destek Geldi
Göztepe beraberliği ve Lille'e elendikten sonra Fenerbahçe'de en çok tartışılan isim Jose Mourinho oldu. Portekizli teknik direktöre ise sürpriz bir destek geldi.
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Şampiyonlar Ligi'nden elenen, ligde Göztepe'ye takılan Fenerbahçe'de ikinci haftadan homurdanmalar başladı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ise en çok bu homurdanmalardan nasibini alan isimlerden oldu.
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Göztepe maçından sonra "Türk futboluna adapte olmam gerekiyor" diyerek kinayeli bir açıklama yapan Mourinho'ya sürpriz bir destek geldi.
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, bugün katıldığı bir programda Mourinho'nun seviyesini överken Fenerbahçelilere de daha fazla destek çağrısı yaptı.
Mourinho'nun yapabileceklerinin süresini kısaltmayalım diyen tecrübeli teknik direktör, "Süper Lig'de 2013-14'den beri şampiyonluğun uzağında. 2008'den beri Şampiyonlar Ligi'nin uzağında. O günleri atlayıp bugün üzerinden Mourinho'yu tartışırsak yapabileceklerini kısaltırız." açıklamasında bulundu.
Yaşananların bir süreç olduğunu hatırlatan Kocaman, "Fenerbahçe taraftarları bunun bir süreç olduğunu unutmamalı, hedefe giderken hatalar yapacaktır. Ama bu hataları düzelte düzelte gidecektir. Bu insanlar bu seviyeye boşuna gelmedi." dedi.
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Aykut kocaman hocam doğru demiş eğer sıkıntı olursa yolladığınız da ben buradayım diyor GİBİ.🤔👍💙💛💙💪