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Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de Fenerbahçe - Göztepe Maçındaki Olayları Anlattı

Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de Fenerbahçe - Göztepe Maçındaki Olayları Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 00:58

Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'un saldırıya uğradığı anın ardından tartışmalar sürüyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de gündeme dair açıklamalar yaptı. Fenerbahçe başkanının stat dışında gitmesi tavsiyesini ise, Ilıcalı 'stat dışında forma yakıldı' diyerek  reddetti.

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Ali Koç'un saldırıya uğradığı gecenin ardından tepkiler sürüyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı, saldırıya dair detaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un saldırıya uğradığı gecenin ardından tepkiler sürüyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı, saldırıya dair detaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, "Başkanımız sahaya indi ancak taraftarları tahrik etmedi" dedi. Ilıcalı, "Başkanımız deplasman tribününe giderken sorun yaşamadı, tepkiler oldu, tribünlerle hiç işi olmadı. Yine tribünlerde bir şeyler atıldı yine dönüp bir şey demedi. Başkanımız sahaya indi ama kimseyi tahrik etmedi" dedi.

Acun Ilıcalı, "Başkanımız sahaya indi ancak taraftarları tahrik etmedi" dedi. Ilıcalı, "Başkanımız deplasman tribününe giderken sorun yaşamadı, tepkiler oldu, tribünlerle hiç işi olmadı. Yine tribünlerde bir şeyler atıldı yine dönüp bir şey demedi. Başkanımız sahaya indi ama kimseyi tahrik etmedi" dedi.

Acun Ilıcalı, "Göztepe taraftarı sizce mutlu mudur bu geceden?" derken, "Ben beş on kişinin yaptığını Göztepe'ye mal edemem. Bunu yapanlar ömür boyu men edilmeli. Ben de tacize uğradım tribünde, bana bir şey yapılmadı diye bir şey yok" açıklaması yaptı.

Acun Ilıcalı, "Göztepe taraftarı sizce mutlu mudur bu geceden?" derken, "Ben beş on kişinin yaptığını Göztepe'ye mal edemem. Bunu yapanlar ömür boyu men edilmeli. Ben de tacize uğradım tribünde, bana bir şey yapılmadı diye bir şey yok" açıklaması yaptı.

Göztepe kulübünü kayıtsız kalmakla eleştiren Acun Ilıcalı, "Yapan kişiyi kahraman ilan etmeyeceksin ömür boyu men edeceksin. Adam ev hapsi aldı ama maçı izleyebildiğine dair iddialar var" dedi.

Göztepe kulübünü kayıtsız kalmakla eleştiren Acun Ilıcalı, "Yapan kişiyi kahraman ilan etmeyeceksin ömür boyu men edeceksin. Adam ev hapsi aldı ama maçı izleyebildiğine dair iddialar var" dedi.

Acun Ilıcalı, "Polisimizin lokal insanları üzmeme çabasını gördüm. Bu kafa doğru bir kafa değil. Fenerbahçe'de su atan adam kameralarla tespit edildi, başkanımız bizzat takip etti bunu. Onu alkışlayan grubu da maça almayacağım diyor. Böyle olmalı bu" dedi.

Acun Ilıcalı, "Polisimizin lokal insanları üzmeme çabasını gördüm. Bu kafa doğru bir kafa değil. Fenerbahçe'de su atan adam kameralarla tespit edildi, başkanımız bizzat takip etti bunu. Onu alkışlayan grubu da maça almayacağım diyor. Böyle olmalı bu" dedi.

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